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    Смогут ли «Динамо» и ЦСКА определить сильнейшего?

    «Динамо» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 3.55) на футбол, чемпионат России, 19 августа 2023 года

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    «Динамо» — ЦСКА
    19 августа в пятом туре российской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Динамо» на своей арене сразится с ЦСКА. Начало — в 15:00 по мск. «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 15:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Динамо»

    Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо. Сначала динамовцы в родных стенах проиграли «Краснодару», пропустив три мяча, а забив только один. Затем команда из столицы России сыграла вничью с самарскими «Крылья Советов», по три раза забив друг другу.

    После этого московская команда набрала обороты и смогла добыть две победы подряд. Столичный коллектив на выезде сенсационно одолел питерский «Зенит» (3:2), а также в родных стенах разобрался с калининградской «Балтикой» (2:0).

    Коэффициенты матча Динамо — ЦСКА

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    В итоге после четырех туров в активе команды из Москвы семь очков. Динамовцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять пунктов. После прихода на тренерский мостик Марцела Лички команда постепенно набирает ход.

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    Также «Динамо» два матча группового этапа Кубка России. Сначала бело-голубые в серии послематчевых пенальти уступили «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:1, по пенальти 3:4), а затем в родных стенах взяли верх над «Краснодаром» (4:3) и занимают второе место в своей группе.

    ЦСКА

    ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против питерского «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5). Неудачным был старт и в чемпионате страны, где красно-синие неожиданно на выезде проиграли «Уралу» из Екатеринбурга (1:2).

    После этого команда из столицы России на выезде переиграла грозненский «Ахмат» (3:2) и в родных стенах разгромила столичный «Локомотив» (4:1). В последнем матче московский коллектив разобрался с «Сочи» (2:0)

    Благодаря таким результатам столичная команда имеет в своем активе 9 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Команда из Москвы на три очка отстает от «Краснодара» и на одно от «Урала», но на два пункта опережает своего будущего соперника — «Динамо».

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    • Помимо этого, подопечные Владимира Федотова не оставили шансов «Оренбургу» (6:0) в Кубке России, а также проиграли «Факелу» (0:2) в этом же турнире. В настоящий момент москвичи имеют в своем активе только три очка, но все равно возглавляют свою группу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают поставить за 2.50.

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    На викторию «Динамо» дают 2.70, ничья оценена в 3.55.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Динамо» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Динамо» и ЦСКА определить сильнейшего?
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