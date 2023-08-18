«Заря» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 августа, начало — в 19:00 мск. «Заря» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Заря»

Луганчане стартовали в чемпионате Украины неудачно. Команда Ненада Лалатовича разжилась пока только тремя зачетными баллами.

Причем в первых двух турах луганчане смотрелись откровенно бледно. Немудрено, ведь помимо тренера, в составе команды немало новичков.

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В минувшем туре чемпионата «Заря» добыла первые очки в чемпионате. Подопечные Лалатовича переиграли «Ворсклу» (2:1).

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Матчи с «Александрией» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.

Правда, последний раз «Заря» проиграла оппоненту в очном поединке еще два года назад. Плюс луганчане наконец-то ощутили вкус побед, что явно обеспечит позитивный настрой внутри коллектива.

«Александрия»

Эта команда сейчас находится на 7 месте в таблице. «Александрия» выиграла два своих стартовых поединка, после чего потерпела неудачу.

Команда Руслана Ротаня по игре смотрится монолитно. Вот только с реализацией у александрийцев откровенно не складывается.

Минувший тур не принес команда заветных баллов. Подопечные Ротаня уступили донецкому «Шахтеру» (1:2).

Причем в той встрече команда выдала провальный первый тайм. И лишь после перерыва александрийцы, что называется, включились.

В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Почему бы не воспользоваться проблемами оппонента?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зари» предлагают — 2.11.

На викторию «Александрии» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.60.

Александрийцы крайне нестабильны, к тому же испытывают заметные сложности с реализацией .

Наш прогноз — Победа «Зари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.