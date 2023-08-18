«Заря»
Луганчане стартовали в чемпионате Украины неудачно. Команда Ненада Лалатовича разжилась пока только тремя зачетными баллами.
Причем в первых двух турах луганчане смотрелись откровенно бледно. Немудрено, ведь помимо тренера, в составе команды немало новичков.
Коэффициенты матча Заря — Александрия
В минувшем туре чемпионата «Заря» добыла первые очки в чемпионате. Подопечные Лалатовича переиграли «Ворсклу» (2:1).
Матчи с «Александрией» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.
Правда, последний раз «Заря» проиграла оппоненту в очном поединке еще два года назад. Плюс луганчане наконец-то ощутили вкус побед, что явно обеспечит позитивный настрой внутри коллектива.
«Александрия»
Эта команда сейчас находится на 7 месте в таблице. «Александрия» выиграла два своих стартовых поединка, после чего потерпела неудачу.
Команда Руслана Ротаня по игре смотрится монолитно. Вот только с реализацией у александрийцев откровенно не складывается.
Минувший тур не принес команда заветных баллов. Подопечные Ротаня уступили донецкому «Шахтеру» (1:2).
Причем в той встрече команда выдала провальный первый тайм. И лишь после перерыва александрийцы, что называется, включились.
В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Почему бы не воспользоваться проблемами оппонента?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зари» предлагают — 2.11.
На викторию «Александрии» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.60.
Александрийцы крайне нестабильны, к тому же
Наш прогноз — Победа «Зари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.