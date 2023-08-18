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    «Заря» воспользуется проблемами «Александрии»

    «Заря» — «Александрия». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, УПЛ, 18 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Александрия»
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    «Заря»
    «Заря» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 августа, начало — в 19:00 мск. «Заря» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 18 Августа 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 19:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Заря»

    Луганчане стартовали в чемпионате Украины неудачно. Команда Ненада Лалатовича разжилась пока только тремя зачетными баллами.

    Причем в первых двух турах луганчане смотрелись откровенно бледно. Немудрено, ведь помимо тренера, в составе команды немало новичков.

    Коэффициенты матча Заря — Александрия

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    В минувшем туре чемпионата «Заря» добыла первые очки в чемпионате. Подопечные Лалатовича переиграли «Ворсклу» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Александрией» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одной коллизии.

    Правда, последний раз «Заря» проиграла оппоненту в очном поединке еще два года назад. Плюс луганчане наконец-то ощутили вкус побед, что явно обеспечит позитивный настрой внутри коллектива.

    «Александрия»

    Эта команда сейчас находится на 7 месте в таблице. «Александрия» выиграла два своих стартовых поединка, после чего потерпела неудачу.

    Команда Руслана Ротаня по игре смотрится монолитно. Вот только с реализацией у александрийцев откровенно не складывается.

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    • Минувший тур не принес команда заветных баллов. Подопечные Ротаня уступили донецкому «Шахтеру» (1:2).

    Причем в той встрече команда выдала провальный первый тайм. И лишь после перерыва александрийцы, что называется, включились.

    В этом матче гости явно намереваются добыть хотя бы балл. Почему бы не воспользоваться проблемами оппонента?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зари» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Александрии» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.60.

    Александрийцы крайне нестабильны, к тому же испытывают заметные сложности с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Зари». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.18.

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    «Заря» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. «Заря» воспользуется проблемами «Александрии»
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