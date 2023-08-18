«Мальорка»
«Мальорка» в первом туре сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Безусловно, для гостевого матча это отличный результат.
Хотя могло быть и лучше, если бы Ведат Мурики реализовал пенальти в первом тайме.
С учетом предсезонки беспроигрышная серия «Мальорки» составляет уже шесть матчей.
Клуб с Балеарских островов разошелся миром с немецким «Кельном», английским «Сандерлендом» и итальянской «Специей». Во всех случаях был зафиксирован счет 1:1.
Также стоит отметить, что в прошлом сезоне «Мальорка» шикарно играла на своем поле. В 19-ти домашних матчах команда Хавьера Агирре набрала 35 очков и пропустила лишь 12 мячей.
«Вильярреал»
«Вильярреал» тем временем расстроил своих болельщиков, открыв сезон домашним поражением от «Бетиса» — 1:2.
Все шло к ничьей, но буквально за пару минут до финального свистка оборона «желтой субмарины» не уследила за Виллианом Хосе.
Ситуация на самом деле не из приятных. В межсезонье у «Вильярреала» была серия неприятных результатов.
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Команда Кике Сетьена проиграла «Ганноверу», лиссабонскому «Спортингу» и «Ньюкаслу», пропустив в общей сложности десять мячей.
Прогноз и ставка
На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 2.93, ничью букмекеры предлагают за 3.16, а победу «Вильярреала» — за 2.54.
«Мальорка» дважды обыграла «Вильярреал» в прошлом сезоне — 2:0 в гостях и 4:2 дома.
И с учетом всех проблем соперника, скорее всего, команда Агирре снова одержит победу.
Также важно добавить, что летом «Вильярреал» продал сразу четырех ключевых игроков. Поэтому неудачи «субмарины» не должны сильно удивлять.
Ставка — победа «Мальорки» за 2.93.