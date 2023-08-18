ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Севилья»«Манчестер Сити» — «Севилья» 1:1 (5:4 по пенальти). Онлайн Football Manager 2012Вундеркинды Football Manager 2012: где они сейчас? Алджамейн СтерлингДолгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292
  • 08:08
    • Гвардиола установил рекорд Суперкубка УЕФА
  • 00:12
    • «Манчестер Сити» по пенальти переиграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 22:44
    • Свентек разгромила Коллинз на турнире в Цинциннати
  • 20:44
    • Пимента до сих пор готова устроить Захаряна в «Страсбург»
  • 19:47
    • Медведев в двух сетах обыграл Музетти и пробился в третий круг турнира в Цинциннати
  • 19:37
    • Касаткина разгромила Грачеву на турнире в Цинциннати
    Все новости спорта

    «Мальорка» снова обыграет «Вильярреал»?

    «Мальорка» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.93) и прогноз на чемпионат Испании 18 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Мальорку Прогнозы на Вильярреал Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    С учетом предсезонки беспроигрышная серия «Мальорки» составляет шесть матчей
    «Мальорка» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 августа, начало — в 20:30 мск. «Мальорка» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Августа 2023 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 20:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •

    «Мальорка»

    «Мальорка» в первом туре сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1. Безусловно, для гостевого матча это отличный результат.

    Хотя могло быть и лучше, если бы Ведат Мурики реализовал пенальти в первом тайме.

    С учетом предсезонки беспроигрышная серия «Мальорки» составляет уже шесть матчей.

    Клуб с Балеарских островов разошелся миром с немецким «Кельном», английским «Сандерлендом» и итальянской «Специей». Во всех случаях был зафиксирован счет 1:1.

    Также стоит отметить, что в прошлом сезоне «Мальорка» шикарно играла на своем поле. В 19-ти домашних матчах команда Хавьера Агирре набрала 35 очков и пропустила лишь 12 мячей.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» тем временем расстроил своих болельщиков, открыв сезон домашним поражением от «Бетиса» — 1:2.

    Все шло к ничьей, но буквально за пару минут до финального свистка оборона «желтой субмарины» не уследила за Виллианом Хосе.

    Ситуация на самом деле не из приятных. В межсезонье у «Вильярреала» была серия неприятных результатов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Команда Кике Сетьена проиграла «Ганноверу», лиссабонскому «Спортингу» и «Ньюкаслу», пропустив в общей сложности десять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Мальорку» в этом матче можно поставить за 2.93, ничью букмекеры предлагают за 3.16, а победу «Вильярреала» — за 2.54.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Мальорка» дважды обыграла «Вильярреал» в прошлом сезоне — 2:0 в гостях и 4:2 дома.

    И с учетом всех проблем соперника, скорее всего, команда Агирре снова одержит победу.

    Также важно добавить, что летом «Вильярреал» продал сразу четырех ключевых игроков. Поэтому неудачи «субмарины» не должны сильно удивлять.

    Ставка — победа «Мальорки» за 2.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пюник — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ХИК — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рига — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бешикташ — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аустрия — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дила
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Хеккен — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПАОК — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч БАТЭ — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лудогорец — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальорка» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. «Мальорка» снова обыграет «Вильярреал»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры