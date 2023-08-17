ХИК
В первом матче соперников ХИК потерпел поражение со счетом 1:2. Поэтому теперь в ответной игре хозяевам нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.
Ранее клуб потерпел поражение в матче с норвежским «Мольде» (0:2). Именно это фиаско лишило финскую команду Лиги чемпионов. Хотя в первой игре она смогла одолеть «Мольде», но с более скромным счетом (1:0).
В чемпионате Финляндии футболисты ХИКа уже не лидирует. К 19-му туру чемпионы набрали 37 баллов, это на один балл меньше, чем у конкурента — КуПСа.
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения, поэтому ему будет не так уж и просто отыграться и победить оппонента.
«Карабах»
В первом матче «Карабах» одержал победу на своем поле со счетом 2:1. Это позволяет ему в ответной игре сыграть даже вничью, чтобы выйти в раунд плей-офф.
Для амбициозного клуба кампания в Лиге чемпионов сложилась неудачно, поскольку команда уступила дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — «Ракуву».
В чемпионате Азербайджана «Карабах» стартовал с домашнего поражения против команды «Зиря» (0:1), после чего разгромил дома «Туран» (3:0) во втором туре.
Безвыигрышная серия коллектива прервалась как раз в первом поединке соперников, а теперь у него мини-серия в две победы, а значит и лучшая форма, чем у оппонента.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Карабах», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех ХИКа оценивается в 2,95, ничья — в 3,35.
В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.
Еще один вариант ставки — «Карабах» выиграет за 2,26, ведь в две из трех последних матчей хозяева проиграли, а гости в двух последних играх гости победили.