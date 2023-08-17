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    Позволит ли «Карабах» отыграться ХИКу?

    ХИК — «Карабах». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — «Карабах»
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    «Карабах» — фаворит матча
    В четверг, 17 августа ХИК на своём поле сыграет против «Карабаха». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. ХИК — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    ХИК
  • Хельсинки
    •  ХИК 20:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Квалификация
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    ХИК

    В первом матче соперников ХИК потерпел поражение со счетом 1:2. Поэтому теперь в ответной игре хозяевам нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.

    Ранее клуб потерпел поражение в матче с норвежским «Мольде» (0:2). Именно это фиаско лишило финскую команду Лиги чемпионов. Хотя в первой игре она смогла одолеть «Мольде», но с более скромным счетом (1:0).

    В чемпионате Финляндии футболисты ХИКа уже не лидирует. К 19-му туру чемпионы набрали 37 баллов, это на один балл меньше, чем у конкурента — КуПСа.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения, поэтому ему будет не так уж и просто отыграться и победить оппонента.

    «Карабах»

    В первом матче «Карабах» одержал победу на своем поле со счетом 2:1. Это позволяет ему в ответной игре сыграть даже вничью, чтобы выйти в раунд плей-офф.

    Для амбициозного клуба кампания в Лиге чемпионов сложилась неудачно, поскольку команда уступила дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — «Ракуву».

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  • 14/07/2023

    • В чемпионате Азербайджана «Карабах» стартовал с домашнего поражения против команды «Зиря» (0:1), после чего разгромил дома «Туран» (3:0) во втором туре.

    Безвыигрышная серия коллектива прервалась как раз в первом поединке соперников, а теперь у него мини-серия в две победы, а значит и лучшая форма, чем у оппонента.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Карабах», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех ХИКа оценивается в 2,95, ничья — в 3,35.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Карабах» выиграет за 2,26, ведь в две из трех последних матчей хозяева проиграли, а гости в двух последних играх гости победили.

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    ХИК — «Карабах»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Карабах» отыграться ХИКу?
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