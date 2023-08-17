В четверг, 17 августа ХИК на своём поле сыграет против «Карабаха». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. ХИК — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

В первом матче соперников ХИК потерпел поражение со счетом 1:2. Поэтому теперь в ответной игре хозяевам нужно выигрывать с разницей хотя бы в один гол, чтобы перевести судьбу дуэли в дополнительное время.

Ранее клуб потерпел поражение в матче с норвежским «Мольде» (0:2). Именно это фиаско лишило финскую команду Лиги чемпионов. Хотя в первой игре она смогла одолеть «Мольде», но с более скромным счетом (1:0).

В чемпионате Финляндии футболисты ХИКа уже не лидирует. К 19-му туру чемпионы набрали 37 баллов, это на один балл меньше, чем у конкурента — КуПСа.

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения, поэтому ему будет не так уж и просто отыграться и победить оппонента.

«Карабах»

В первом матче «Карабах» одержал победу на своем поле со счетом 2:1. Это позволяет ему в ответной игре сыграть даже вничью, чтобы выйти в раунд плей-офф.

Для амбициозного клуба кампания в Лиге чемпионов сложилась неудачно, поскольку команда уступила дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — «Ракуву».

В чемпионате Азербайджана «Карабах» стартовал с домашнего поражения против команды «Зиря» (0:1), после чего разгромил дома «Туран» (3:0) во втором туре.

Безвыигрышная серия коллектива прервалась как раз в первом поединке соперников, а теперь у него мини-серия в две победы, а значит и лучшая форма, чем у оппонента.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Карабах», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех ХИКа оценивается в 2,95, ничья — в 3,35.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Карабах» выиграет за 2,26, ведь в две из трех последних матчей хозяева проиграли, а гости в двух последних играх гости победили.