В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» Хайфа примет «Слован» Братислава. Поединок состоится 15 августа в 20:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Слован» Братислава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

В первом матче «Маккаби» Хайфа победил соперника на выезде со счетом 2:1. Таким образом, теперь ему достаточно даже сыграть вничью дома, чтобы выйти в раунд плей-офф.

Клуб выиграл у «Шерифа» на предыдущей стадии. После минимального поражения со счетом 0:1 в первой игре на выезде он победил в дополнительное время в ответном матче дома — 4:1.

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Скоро стартует новый сезон в чемпионате Израиля. 26 августа «Маккаби» проведет первую игру в национальном первенстве — в гости к чемпиону пожалует команда «Хапоэль Петах-Тиква».

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Коллектив потерпел одно поражение в шести последних поединках во всех турнирах (все — официальные игры), при пяти победах, поэтому в целом у него неплохая форма.

«Слован» Братислава

В первом матче «Слован» Братислава проиграл сопернику дома со счетом 1:2. Поэтому теперь ему нужно выигрывать хотя бы с разницей в один гол на выезде, чтобы решить исход дуэли в дополнительное время или пенальти.

Клуб выиграл у «Зриньськи» на предыдущей стадии. После минимальной победы со счетом 1:0 в первой игре на выезде он свел вничью ответный матч дома — 2:2.

Команда уже стартовала в новом сезоне чемпионата Словакии. В первом туре она потеряла очки против «Кошице» (0:0), во втором — снова сыграла вничью с «Дуклой» Банска-Бистрица (2:2), а в третьем — переиграла «Скалицу» (2:1).

Поражение в первой игре дуэли — единственное в 12 последних поединках при семи победах и четырех ничьих, так что у гостей все же неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Маккаби», коэффициент на победу которого равен 1,54. Успех «Слована» оценивается в 5,55, ничья — в 4,45.

В пяти из шести последних матчей хозяева выиграли, и в них было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Маккаби» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,16.

Еще один вариант ставки — «Маккаби» выиграет 1-й тайм и матч за 2,12, ведь хозяева, как фаворит игры, вполне способен реализовать такой сценарий.