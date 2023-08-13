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    «Лугано» оставит свои ворота в неприкосновенности?

    «Лугано» — «Ивердон». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 13 августа 2023 года

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    «Лугано» — «Базель»
    «Лугано» и «Ивердон» проведут свой матч 4-го тура чемпионата Швейцарии. Начало встречи запланировано на 13 августа в 17:30 по московскому времени. «Лугано» — «Ивердон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лугано»

    «Лугано» начал сезон с двух сухих побед. Сначала «белые» с крупным счетом обыграли на выезде «Лозанна Уши» (3:0), затем последовала минимальная домашняя виктория над «Санкт-Галленом» (1:0).

    Холодный душ для подопечных Маттия Крочи-Торти в 3-м туре устроил «Цюрих». «Лугано» не только впервые пропустил в этом чемпионате, но и уступил с разгромом (0:3). Отметим, что все голы в этой встрече были забиты во втором тайме в период с 68-й по 80-ю минуту.

    Таким образом, «Лугано» остался с 6-ю баллами и опустился на 3-ю строчку в турнирной таблице. Впереди «Цюрих» и «Янг Бойз», которые опережают «белых» на один балл.

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    В прошлом сезоне «Лугано» занял 3-е место, что дало ему право выступить в Лиге Европы. Совсем скоро эта команда дебютирует в турнире. Соперником швейцарской команды по раунду плей-офф станет бельгийски «Юнион». Первый матч пройдет 24 августа в Брюсселе.

    «Ивердон»

    «Ивердон» по ходу нового сезона прибавляет с каждым туром. За первые три игры эта команда, добившаяся в прошлом году повышения, набрала 4 очка. Сейчас «Ивердон» занимает 8-е место в турнирной таблице.

    Подопечные Марко Шеллибаума начали с поражения от «Цюриха» (0:2). Забитые голы к команде пришли во втором туре, когда «Ивердон» в первом домашнем матче отобрал очки у действующего чемпиона «Янг Бойза» (2:2).

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    • Причем сделать это им удалось в самой концовке встрече. На 85-й минуте при счете 2:1 в пользу команды из Берна «Ивердон» усилиями Эванса Маурина восстановил равновесие в матче.

    В крайнем туре дебютанту турнира наконец удалось одержать победу. Соперником «Ивердона» стал еще один новичок турнира — «Лозанна». Матч закончился волевой победой команды Шеллибаума (2:1), а победный гол был забит на 93-й минуте встречи.

    Прогноз и ставки

    «Лугано» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. Поставить на победу хозяев предлагают с коэффициентом 1.40.

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    Виктория «Ивердона» оценена с коэффициентом 7.00, ничья идет за 5.00.

    «Лугано» намерен реабилитироваться за разгромное поражение в предыдущем туре. Команда явно сильнее своего оппонента и должна брать верх.

    Наш прогноз и ставка — забьет только «Лугано» с коэффициентом 2.80.

    Также еще одним вариантом ставки станет победа «Лугано» в 1-м тайме за 1.88.

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    «Лугано» — «Ивердон»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лугано» оставит свои ворота в неприкосновенности?
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