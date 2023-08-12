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    «Эйбар» не справиться в Сантандере с «Расингом»

    «Расинг» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Испании, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    12 августа на старте испанской Сегунды сезона 2023/24 сантандерский «Расинг» на своем поле примет «Эйбар». Начало — в 18:00 по мск. «Расинг» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Августа 2023 года
    Расинг
  • Испания. Сегунда
    •  Расинг 18:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Расинг»

    «Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона, смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

    Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.

    В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них они отпраздновали три виктории, расписали три мировые и раз уступили.

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    Трансферная активность «Расинга» была низкой. Пришли только ряд свободных агентов, а покинули команды в основном футболисты далеко не основного состава.

    «Эйбар»

    «Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

    Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу» (1:1 и 0:2), который в итоге и в пробился в Примеру.

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    • Летом коллектив отыграл пять спарринг-матчей, где по два раза побеждал и играл вничью, а также раз проиграл. В своей последнем проведенном контрольном поединке он как раз сыграл с «Расингом» 0:0.

    «Эйбару» удалось сохранить костяк команды. Пополнилась команда парочкой арендованных футболистов, а покинули ее в основном игроки не основы.

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    В прошлом розыгрыше Сегунды эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эйбара» — 2.46, победа «Расинга» — 3.00, ничья — 3.25.

    Как правило, между собой, да и в общем, эти команды выдают малорезультативные игры, забивая на уровне 2-3 мячей за игру. Именно на такой исход рекомендуем здесь и ставить.

    И также еще ставим на то, что «Расинг» на своем поле устоит и матч не превысит тотал в 2,5 гола.

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    «Расинг» — «Эйбар»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Эйбар» не справиться в Сантандере с «Расингом»
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