12 августа на старте испанской Сегунды сезона 2023/24 сантандерский «Расинг» на своем поле примет «Эйбар». Начало — в 18:00 по мск. «Расинг» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Расинг»

«Расинг» в прошлом сезоне только вернулся в Сегунду из третьего дивизиона, смог закрепиться во второй лиге, финишировав в середине турнирной таблицы в десяти очках от зоны вылета.

Клуб из Сантандера выиграл в минувшем чемпионате 14 встреч из 42 проведенных при 12 ничьих и 16 фиаско, забивал и пропускал чуть менее гола за игры — 39 против 40.

В межсезонье «Расинг» отыграл семь контрольных поединков, встречаясь только с испанскими командами. В них они отпраздновали три виктории, расписали три мировые и раз уступили.

Все прогнозы на футбол

Трансферная активность «Расинга» была низкой. Пришли только ряд свободных агентов, а покинули команды в основном футболисты далеко не основного состава.

«Эйбар»

«Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу» (1:1 и 0:2), который в итоге и в пробился в Примеру.

Летом коллектив отыграл пять спарринг-матчей, где по два раза побеждал и играл вничью, а также раз проиграл. В своей последнем проведенном контрольном поединке он как раз сыграл с «Расингом» 0:0.

«Эйбару» удалось сохранить костяк команды. Пополнилась команда парочкой арендованных футболистов, а покинули ее в основном игроки не основы.

В прошлом розыгрыше Сегунды эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эйбара» — 2.46, победа «Расинга» — 3.00, ничья — 3.25.

Как правило, между собой, да и в общем, эти команды выдают малорезультативные игры, забивая на уровне 2-3 мячей за игру. Именно на такой исход рекомендуем здесь и ставить.

И также еще ставим на то, что «Расинг» на своем поле устоит и матч не превысит тотал в 2,5 гола.