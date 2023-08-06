«Зенит» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы. Команда из Санкт-Петербурга отправила в ворота «Пари НН» два безответных мяча. После этого также была ничья с «Ростовом» (1:1).

В итоге сейчас сине-бело-голубые набрали четыре очка и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. Вся борьбе впереди, поэтому именно «Зенит» остается главным фаворитом в борьбе за золотые медали и 6-й подряд чемпионский титул.

Коэффициенты матча Зенит — Динамо 1X2Новым игрокам 1.524.605.80Бонус$9500

Также подопечные Сергея Семака провели один поединок в Кубке России против «Ахмата», в котором команда с берегов Невы выиграла со счетом 2:0.

Все прогнозы на РПЛ

Во время летней паузы между чемпионатами «Зенит» провел три спарринга в родных стенах. Команда оказалась сильнее азербайджанского «Нефтчи» (2:1), уступила сербской «Црвене Звезде» (1:2) и не выявила победителя с турецким «Фенербахче» (0:0).

«Динамо»

Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо. В матче первого тура динамовцы в родных стенах проиграли «Краснодару», пропустив три мяча, а забив только один. Во втором туре команда из столицы России сыграла вничью с самарскими «Крылья Советов», по три раза забив друг другу.

По итогам двух туров у московской команды только одно очко и двенадцатая позиция в турнирной таблице. Столичный коллектив должен в этом сезоне побороться за самые высокие места.

Также «Динамо» провело матч первого тура группового этапа Кубка России. Подопечные Марцела Лички в серии послематчевых пенальти уступили «Пари НН». Команда из Москвы все равно остается фаворитом своей группы.

Помимо этого, динамовцы провели пять контрольных игр во время сборов. Команда добыла победы во всех. Повержены были «СКА-Хабаровск», а также по два раза ЦСКА и «Пари НН».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Зенита», коэффициент на победу которого равен 1,50.

Успех «Динамо» оценивается в 5,70, ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

Также сделаем ставку на то, что «Краснодар» добудет уверенную победу.