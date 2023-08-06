ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аксель ДисасиПреемник Тиагу Силвы. Почему «Челси» потратил 45 млн евро на Дисаси «Краснодар» — «Пари НН»Один удар на двоих. «Краснодар» одолел аутсайдера и продолжает идти без осечек «Манчестер Сити» — «Арсенал»Суперкубок Англии. В каком состоянии «Ман Сити» и «Арсенал» подходят к сезону?
  • 00:23
    • Шевченко уступил Эвансу на турнире в Вашингтоне
  • 00:10
    • Самсонова обыграла Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
  • 22:13
    • Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Зенит» переиграть «Динамо»?

    «Зенит» — «Динамо». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат России, 6 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2023 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Зенит»

    Питерский коллектив стартовал в новом сезоне РПЛ с уверенной победы. Команда из Санкт-Петербурга отправила в ворота «Пари НН» два безответных мяча. После этого также была ничья с «Ростовом» (1:1).

    В итоге сейчас сине-бело-голубые набрали четыре очка и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. Вся борьбе впереди, поэтому именно «Зенит» остается главным фаворитом в борьбе за золотые медали и 6-й подряд чемпионский титул.

    Коэффициенты матча Зенит — Динамо

    1X2Новым игрокам
  • 1.524.605.80Бонус$9500
    •

    Также подопечные Сергея Семака провели один поединок в Кубке России против «Ахмата», в котором команда с берегов Невы выиграла со счетом 2:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    Во время летней паузы между чемпионатами «Зенит» провел три спарринга в родных стенах. Команда оказалась сильнее азербайджанского «Нефтчи» (2:1), уступила сербской «Црвене Звезде» (1:2) и не выявила победителя с турецким «Фенербахче» (0:0).

    «Динамо»

    Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо. В матче первого тура динамовцы в родных стенах проиграли «Краснодару», пропустив три мяча, а забив только один. Во втором туре команда из столицы России сыграла вничью с самарскими «Крылья Советов», по три раза забив друг другу.

    По итогам двух туров у московской команды только одно очко и двенадцатая позиция в турнирной таблице. Столичный коллектив должен в этом сезоне побороться за самые высокие места.

    Также «Динамо» провело матч первого тура группового этапа Кубка России. Подопечные Марцела Лички в серии послематчевых пенальти уступили «Пари НН». Команда из Москвы все равно остается фаворитом своей группы.

  • Буффон, Яшин, Касильяс и еще семь величайших вратарей в истории футбола
  • Десятка лучших голкиперов на все времена
  • 03/08/2023

    • Помимо этого, динамовцы провели пять контрольных игр во время сборов. Команда добыла победы во всех. Повержены были «СКА-Хабаровск», а также по два раза ЦСКА и «Пари НН».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Зенита», коэффициент на победу которого равен 1,50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Успех «Динамо» оценивается в 5,70, ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также сделаем ставку на то, что «Краснодар» добудет уверенную победу.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Япония (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шинник — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Блэкберн — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сток Сити — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Плимут — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.085
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Норвич — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уотфорд — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Суонси — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Зенит» переиграть «Динамо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры