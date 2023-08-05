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    «Крылья Советов» — «Ростов». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат России, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    Самарские «Крылья Советов» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги на своем поле сыграют против «Ростова». Поединок пройдет 5 августа и начнется в 15:00 по мск. «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Августа 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 Ростов Ростов
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    «Крылья Советов»

    В прошлом розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» с большим трудом избежали нервотрепки в виде переходных матчей, финишировав на 12 позиции, опередив красную зону всего на два очка.

    В короткое межсезонье самарский коллектив провел пять товарищеских встреч, выиграв две из них при двух ничьих и одном фиаско. Причем все соперники были только из России.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Ростов

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    Новый же сезон «волжане» начали с виктории, переиграв в Грозном местный «Ахмат» со счетом 2:1 в рамках чемпионата страны. Затем они проиграли «Балтике» дома 2:3 в первом туре группового этапа Кубка России.

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    На прошлых же выходных «Крылышки» в волевом стиле расписали мировую на своем поле с московским «Динамо» 3:3 в РПЛ, проигрывая по ходу матча в два мяча и сравняв счет в самой концовке матча.

    «Ростов»

    «Ростов» в прошлом чемпионате России занял четвертое место. Коллектив Карпина претендовал на медали, но смазал концовку первенства и отстал от третьей строки на балл.

    При подготовке к новому сезону «желто-синие» также провели пять спаррингов, тоже играя только с российскими командами. В них они добились четырех викторий и раз уступили.

    Календарь и таблица РПЛ

    В недавно же стартовавшем новом сезоне «комбайнеры» еще не знали горечи поражений. В первых двух играх они переиграли дома 2:1 «Факел» в РПЛ и «Рубин» 1:0 в Кубке.

    И только в третьей игре сезона «Ростов» потерял первые очки, расписав на своем поле мировую с чемпионом «Зенитом» 1:1, уйдя от поражения только благодаря пенальти в компенсированное к матчу время.

    В прошлом розыгрыше чемпионата России «Ростов» дважды обыграл «Крылышки» — 2:1 и 3:1, а сезоном ранее они обменялись домашними викториями — 4:2 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Ростова» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.58.

    Исходя из той статистики, что в последнее время между собой эти клубы зачастую играют результативно и обмениваются голами, то именно на такой исход и рекомендуем ставить.

    А что касаемо исхода, то прогнозируем как минимум непроигрыш команды Карпина и ставим на гостей с 0 форой.

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    «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Команда Карпина продолжит идти без поражений
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