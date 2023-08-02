В среду, 2 августа «Маккаби» из Хайфы на своём поле сыграет против «Шерифа». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 (мск). «Маккаби» Хайфа — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби»

«Маккаби» Хайфа проиграл первый матч в Тирасполе (0:1). Игра против «Шерифа» для чемпиона Израиля прошла в равной борьбе, но исход поединка решил всего один гол.

В первом раунде Лиги чемпионов «Маккаби» смог одолеть мальтийский коллектив «Хамрун Спартанс» (4:0 — победа в гостях и 2:1 — победа дома).

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В прошлом евросезоне «Маккаби» добрался до группового этапа Лиги чемпионов. В отборочных раундах футболисты из Хайфы смогли обыграть греческий «Олимпиакос» (5:1 — по сумме двух матчей), кипрский «Аполлон» (4:2) и сербскую «Црвену Звезду» (5:4).

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Скоро стартует новый сезон. 26 августа «Маккаби» проведет первую игру в чемпионате, в гости к чемпиону пожалует команда «Хапоэль Петах-Тиква».

«Шериф»

Гол Амина Талала на 26-й минуте встречи принес минимальную победу тираспольскому «Шерифу» в матче с «Маккаби» (1:0).

На предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов «Шериф» успешно преодолел барьер в лице «Фарула». «Жёлто-чёрные» нанесли поражение чемпиону «Румынии» (3:0 — победа в Тирасполе и 0:1 — проигрыш в Овидиу).

6 августа «Шериф» стартует в чемпионате Молдавии. Первая игра будет против главного соперника в битве за золото — «Петрокуба». Встреча пройдет в гостях в Хынчештах.

В межсезонье «осы» провели три контрольных матча — все выиграли. «Шериф» обыграл такие

клубы, как «Зимбру» (1:0), «Петрокуб» (3:1) и «Милсами» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» можно поставить за 1.42, ничью оценивают в 4.45. А на победу «Шерифа» — 8.00.

Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в ответной игре, но чемпион Молдавии способен сотворить сенсацию и пройти в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

Ставка: Фора «Шерифа» (+1) с коэффициентом 2.19.

Альтернативный прогноз: Соперники скорее всего сыграют по низам в этой встрече. Исход противостояния может решить всего один забитый мяч.

Альтернативная ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.44.