ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд Усман ДембелеТрансферный дайджест. 25 — 31 июля Александр ЗверевДолгожданный титул Зверева, драма Вавринки и новое достижение Шнайдер
    Все новости спорта

    «Шериф» завоюет путевку в 3-й раунд Лиги чемпионов?

    «Маккаби» Хайфа — «Шериф». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 2 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шериф Прогнозы на Маккаби Хф Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Шериф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ницца» — «Шериф»
    В среду, 2 августа «Маккаби» из Хайфы на своём поле сыграет против «Шерифа». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 (мск). «Маккаби» Хайфа — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 20:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
    •

    «Маккаби»

    «Маккаби» Хайфа проиграл первый матч в Тирасполе (0:1). Игра против «Шерифа» для чемпиона Израиля прошла в равной борьбе, но исход поединка решил всего один гол.

    В первом раунде Лиги чемпионов «Маккаби» смог одолеть мальтийский коллектив «Хамрун Спартанс» (4:0 — победа в гостях и 2:1 — победа дома).

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Шериф

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.408.50Бонус$9500
    •

    В прошлом евросезоне «Маккаби» добрался до группового этапа Лиги чемпионов. В отборочных раундах футболисты из Хайфы смогли обыграть греческий «Олимпиакос» (5:1 — по сумме двух матчей), кипрский «Аполлон» (4:2) и сербскую «Црвену Звезду» (5:4).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Скоро стартует новый сезон. 26 августа «Маккаби» проведет первую игру в чемпионате, в гости к чемпиону пожалует команда «Хапоэль Петах-Тиква».

    «Шериф»

    Гол Амина Талала на 26-й минуте встречи принес минимальную победу тираспольскому «Шерифу» в матче с «Маккаби» (1:0).

    На предыдущей стадии отбора Лиги чемпионов «Шериф» успешно преодолел барьер в лице «Фарула». «Жёлто-чёрные» нанесли поражение чемпиону «Румынии» (3:0 — победа в Тирасполе и 0:1 — проигрыш в Овидиу).

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 июля
  • Неожиданный трансфер Дембеле, новые команды Де Хеа и Фреда, борьба за Райя
  • Вчера

    • 6 августа «Шериф» стартует в чемпионате Молдавии. Первая игра будет против главного соперника в битве за золото — «Петрокуба». Встреча пройдет в гостях в Хынчештах.

    В межсезонье «осы» провели три контрольных матча — все выиграли. «Шериф» обыграл такие
    клубы, как «Зимбру» (1:0), «Петрокуб» (3:1) и «Милсами» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» можно поставить за 1.42, ничью оценивают в 4.45. А на победу «Шерифа» — 8.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Шерифу» будет тяжело в ответной игре, но чемпион Молдавии способен сотворить сенсацию и пройти в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

    Ставка: Фора «Шерифа» (+1) с коэффициентом 2.19.

    Альтернативный прогноз: Соперники скорее всего сыграют по низам в этой встрече. Исход противостояния может решить всего один забитый мяч.

    Альтернативная ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.44.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.96
  • Прогноз на матч Португалия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Китай (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харрис — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Андерсон — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Валмиера — Тре Пенне
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Амкал — Знамя Ногинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Банис — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Свифт Эсперанж — Нью-Сейнтс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Хайфа — «Шериф»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Шериф» завоюет путевку в 3-й раунд Лиги чемпионов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры