РФШ Рига
Хозяева из Риги занимают 2-е место в таблице. В их активе 55 очков. Это очень уверенный отрыв, так что команда с большой долей вероятности попадет в квалификацию Лиги конференций.
РФШ является единственной командой турнира, которой удалось набрать больше всего очков за последние 5 туров — 4 победы и поражение. Итого коллектив разжился 12 баллами.
Как раз в последнем туре РФШ и проиграл «Сабаху» (0:2). Это был один из двух матчей, в котором рижане пропустили дважды. Другая игра — это разгром «Ауды» (5:2).
До последнего тура коллектив одержал четыре победы кряду, поэтому его форма делает его фаворитом грядущей встречи.
«Тукумс»
Команда ныне является одним из аутсайдеров чемпионата Латвии. «Тукумс 2000» находится на восьмом месте с 23 очками в активе, опережая девятое в зоне плей-офф по дополнительным показателям.
Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В 23 сыгранных матчах она дала результативный сбой уже 56 раз.
В своем предыдущем поединке клуб потерпел провал. На своем поле он проиграл «Риге» (0:6), пропустив сразу шесть мячей в свои ворота.
В четырех последних играх коллектив выиграл только раз при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом РФШ Рига, коэффициент на победу которой равен 1,06. Успех «Тукумса» оценивается в 28,00, ничья — в 11,00.
В четырех из последних шести матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,55.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 1,76, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.