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    РФШ Рига — «Тукумс». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на РФШ Рига — «Тукумс»
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    РФШ Рига — безусловный фаворит игры
    РФШ Рига сыграет на своем поле с «Тукумс» в рамках 24-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. РФШ Рига — «Тукумс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 29 Июля 2023 года
    РФШ
  • Рига
    •  РФШ 18:00 Тукумс 2000 Тукумс 2000
  • Латвия. Высшая лига
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    РФШ Рига

    Хозяева из Риги занимают 2-е место в таблице. В их активе 55 очков. Это очень уверенный отрыв, так что команда с большой долей вероятности попадет в квалификацию Лиги конференций.

    РФШ является единственной командой турнира, которой удалось набрать больше всего очков за последние 5 туров — 4 победы и поражение. Итого коллектив разжился 12 баллами.

    Как раз в последнем туре РФШ и проиграл «Сабаху» (0:2). Это был один из двух матчей, в котором рижане пропустили дважды. Другая игра — это разгром «Ауды» (5:2).

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    До последнего тура коллектив одержал четыре победы кряду, поэтому его форма делает его фаворитом грядущей встречи.

    «Тукумс»

    Команда ныне является одним из аутсайдеров чемпионата Латвии. «Тукумс 2000» находится на восьмом месте с 23 очками в активе, опережая девятое в зоне плей-офф по дополнительным показателям.

    Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В 23 сыгранных матчах она дала результативный сбой уже 56 раз.

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    • В своем предыдущем поединке клуб потерпел провал. На своем поле он проиграл «Риге» (0:6), пропустив сразу шесть мячей в свои ворота.

    В четырех последних играх коллектив выиграл только раз при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом РФШ Рига, коэффициент на победу которой равен 1,06. Успех «Тукумса» оценивается в 28,00, ничья — в 11,00.

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    В четырех из последних шести матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,55.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 1,76, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

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    РФШ Рига — «Тукумс»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли РФШ Рига к победам?
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