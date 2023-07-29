РФШ Рига сыграет на своем поле с «Тукумс» в рамках 24-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 29 июля, начало — в 18:00 мск. РФШ Рига — «Тукумс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

РФШ Рига

Хозяева из Риги занимают 2-е место в таблице. В их активе 55 очков. Это очень уверенный отрыв, так что команда с большой долей вероятности попадет в квалификацию Лиги конференций.

РФШ является единственной командой турнира, которой удалось набрать больше всего очков за последние 5 туров — 4 победы и поражение. Итого коллектив разжился 12 баллами.

Как раз в последнем туре РФШ и проиграл «Сабаху» (0:2). Это был один из двух матчей, в котором рижане пропустили дважды. Другая игра — это разгром «Ауды» (5:2).

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До последнего тура коллектив одержал четыре победы кряду, поэтому его форма делает его фаворитом грядущей встречи.

«Тукумс»

Команда ныне является одним из аутсайдеров чемпионата Латвии. «Тукумс 2000» находится на восьмом месте с 23 очками в активе, опережая девятое в зоне плей-офф по дополнительным показателям.

Главной проблемой команды является откровенно слабая оборона. В 23 сыгранных матчах она дала результативный сбой уже 56 раз.

В своем предыдущем поединке клуб потерпел провал. На своем поле он проиграл «Риге» (0:6), пропустив сразу шесть мячей в свои ворота.

В четырех последних играх коллектив выиграл только раз при двух поражениях и одной ничьей, так что его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом РФШ Рига, коэффициент на победу которой равен 1,06. Успех «Тукумса» оценивается в 28,00, ничья — в 11,00.

В четырех из последних шести матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,55.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 1,76, ведь в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.