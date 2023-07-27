ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат» Мойсес КайседоВзлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов» Килиан МбаппеЗабудьте о Роналду и Бензема. Переход Мбаппе в Саудовскую Аравию изменит все
  • 07:00
    • Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
    Все новости спорта

    «Актобе» увезёт победу из Грузии?

    «Торпедо» Кутаиси — «Актобе». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Торпедо» Кутаиси — «Актобе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Актобе»
    В четверг, 27 июля «Торпедо» Кутаиси на своём поле сыграет против «Актобе». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Торпедо» Кутаиси — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Торпедо Кутаиси
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Торпедо Кутаиси 20:00 Актобе Актобе
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Торпедо» Кутаиси

    «Торпедо» Кутаиси вырвал путевку у боснийского клуба «Сараево» во второй раунд Лиги конференций.

    В Грузии команды забили на двоих четыре мяча (2:2). В ответной встрече в Боснии и Герцеговине также была зафиксирована результативная ничья (1:1). Причем клубу из Кутаиси удалось избежать поражения на 91-й минуте поединка. Спасительный гол забил Мераб Гигаури.

    В серии пенальти точнее оказались футболисты «Торпедо» (4:2 — по пенальти). Итог — выход грузинской команды в следующий этап еврокубка.

    Все прогнозы на футбол

    Четыре года «Торпедо» не играл в еврокубках, последнее участие команды датировано 2019-м годом. Тогда футболисты из Кутаиси не смогли пройти первый раунд Лиги Европы, проиграв в квалификации казахстанскому коллективу «Ордабасы» (0:2 — проигрыш дома и 0:1 — поражение в гостях).

    «Актобе»

    «Актобе» — серебряный призер чемпионата Казахстана. «Актюбинцы» начинают свою еврокампанию со второго раунда Лиги конференций.

    «Актобе» в последний раз участвовал в еврокубках в сезоне 2016/2017. Тогда команда не смогла пройти 1-го раунда Лиги Европы, уступив в двухматчевой дуэли венгерскому коллективу МТК (1:1 — ничья дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

  • Кажется, шейхи сошли с ума. «Аль-Хиляль» предлагает Мбаппе 700 млн евро — в год
  • Еще чуть-чуть — и Килиан Мбаппе действительно согласится провести сезон в Саудовской Аравии
  • 24/07/2023

    • Казахстанский клуб не проигрывает на протяжении 7 матчей. За плечами команды 5 побед и 2 ничьи.

    В последнем матче чемпионата Казахстана «Актобе» с минимальным счётом переиграл «Кайсар» (1:0). Победный гол команде принес Уго Видемон. Таким образом «Актобе» набрал
    34 очка и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Торпедо» можно поставить за 3.22, ничью оценивают в 3.24. А на победу «Актобе» — 2.29.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Актобе» хоть и будет играть на выезде, но попытается продлить беспроигрышную серию. Мы остановим свой выбор на казахстанской команде.

    Ставка: Победа «Актобе» коэффициентом 2.29.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Путинцева — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Риера — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Корпач — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Удварди — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Андреева — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рус — Подорошка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мария — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викмайер — Мартинцова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кужмова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лайон Сити Сейлорс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рууд — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» Кутаиси — «Актобе»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Актобе» увезёт победу из Грузии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры