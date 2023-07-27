В четверг, 27 июля «Торпедо» Кутаиси на своём поле сыграет против «Актобе». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Торпедо» Кутаиси — «Актобе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо» Кутаиси

«Торпедо» Кутаиси вырвал путевку у боснийского клуба «Сараево» во второй раунд Лиги конференций.

В Грузии команды забили на двоих четыре мяча (2:2). В ответной встрече в Боснии и Герцеговине также была зафиксирована результативная ничья (1:1). Причем клубу из Кутаиси удалось избежать поражения на 91-й минуте поединка. Спасительный гол забил Мераб Гигаури.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Торпедо» (4:2 — по пенальти). Итог — выход грузинской команды в следующий этап еврокубка.

Все прогнозы на футбол

Четыре года «Торпедо» не играл в еврокубках, последнее участие команды датировано 2019-м годом. Тогда футболисты из Кутаиси не смогли пройти первый раунд Лиги Европы, проиграв в квалификации казахстанскому коллективу «Ордабасы» (0:2 — проигрыш дома и 0:1 — поражение в гостях).

«Актобе»

«Актобе» — серебряный призер чемпионата Казахстана. «Актюбинцы» начинают свою еврокампанию со второго раунда Лиги конференций.

«Актобе» в последний раз участвовал в еврокубках в сезоне 2016/2017. Тогда команда не смогла пройти 1-го раунда Лиги Европы, уступив в двухматчевой дуэли венгерскому коллективу МТК (1:1 — ничья дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

Казахстанский клуб не проигрывает на протяжении 7 матчей. За плечами команды 5 побед и 2 ничьи.

В последнем матче чемпионата Казахстана «Актобе» с минимальным счётом переиграл «Кайсар» (1:0). Победный гол команде принес Уго Видемон. Таким образом «Актобе» набрал

34 очка и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Торпедо» можно поставить за 3.22, ничью оценивают в 3.24. А на победу «Актобе» — 2.29.

Прогноз: «Актобе» хоть и будет играть на выезде, но попытается продлить беспроигрышную серию. Мы остановим свой выбор на казахстанской команде.

Ставка: Победа «Актобе» коэффициентом 2.29.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 3.34.