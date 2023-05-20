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    «Лилль» — «Марсель». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Марсель»
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    Алексис Санчес
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 мая, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Мая 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 5 место не устраивает, но подъем выше математически еще возможен.

    Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах в сетке ворот «догов» побывал 41 мяч.

    Коэффициенты матча Лилль — Марсель

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    В минувшем туре чемпионата «Лилль» добыл 1 зачетный балл. На выезде «доги» расписали мировую с «Монако» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Доги» достаточно сильны, но крайне нестабильны. В двух своих последних поединках «Лилль» уходил с поля без гола.

    «Лилль» относительно успешно противостоит «Марселю». Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одной коллизии.

    «Марсель»

    Марсельцы находятся на 3 месте, отставая от второго на 2 очка. Так что мотивация на три последних тура у команды имеется.

    Атака команды действует достаточно результативно. Обладая отличным подбором исполнителей, «Марсель» забил 65 мячей в 35 матчах.

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    • В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Дома был уверенно обыгран аутсайдер чемпионата «Анже» (3:1).

    В кадровом плане у марсельцев отнюдь не все гладко. В лазарете находится опытнейший форвард Димитри Пайе.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активны в атаке. Марсельцам нужно побеждать и ждать осечки от идущего выше «Ланса».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Марселя» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды еще имеют шансы на подъем в турнирной таблице, и уж точно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.

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    «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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