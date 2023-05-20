«Лилль» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 мая, начало — в 22:00 мск. «Лилль» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 5 место не устраивает, но подъем выше математически еще возможен.

Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах в сетке ворот «догов» побывал 41 мяч.

Коэффициенты матча Лилль — Марсель 1X2Новым игрокам 2.453.602.75Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Лилль» добыл 1 зачетный балл. На выезде «доги» расписали мировую с «Монако» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

«Доги» достаточно сильны, но крайне нестабильны. В двух своих последних поединках «Лилль» уходил с поля без гола.

«Лилль» относительно успешно противостоит «Марселю». Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одной коллизии.

«Марсель»

Марсельцы находятся на 3 месте, отставая от второго на 2 очка. Так что мотивация на три последних тура у команды имеется.

Атака команды действует достаточно результативно. Обладая отличным подбором исполнителей, «Марсель» забил 65 мячей в 35 матчах.

В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Дома был уверенно обыгран аутсайдер чемпионата «Анже» (3:1).

В кадровом плане у марсельцев отнюдь не все гладко. В лазарете находится опытнейший форвард Димитри Пайе.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активны в атаке. Марсельцам нужно побеждать и ждать осечки от идущего выше «Ланса».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 2.40.

На викторию «Марселя» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды еще имеют шансы на подъем в турнирной таблице, и уж точно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.