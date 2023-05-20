«Лилль»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 5 место не устраивает, но подъем выше математически еще возможен.
Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах в сетке ворот «догов» побывал 41 мяч.
Коэффициенты матча Лилль — Марсель
В минувшем туре чемпионата «Лилль» добыл 1 зачетный балл. На выезде «доги» расписали мировую с «Монако» (0:0).
«Доги» достаточно сильны, но крайне нестабильны. В двух своих последних поединках «Лилль» уходил с поля без гола.
«Лилль» относительно успешно противостоит «Марселю». Из 5 последних очных поединков выиграно 2 при одной коллизии.
«Марсель»
Марсельцы находятся на 3 месте, отставая от второго на 2 очка. Так что мотивация на три последних тура у команды имеется.
Атака команды действует достаточно результативно. Обладая отличным подбором исполнителей, «Марсель» забил 65 мячей в 35 матчах.
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. Дома был уверенно обыгран аутсайдер чемпионата «Анже» (3:1).
В кадровом плане у марсельцев отнюдь не все гладко. В лазарете находится опытнейший форвард Димитри Пайе.
Нет сомнений, что в этой встрече гости будут активны в атаке. Марсельцам нужно побеждать и ждать осечки от идущего выше «Ланса».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 2.40.
На викторию «Марселя» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды еще имеют шансы на подъем в турнирной таблице, и уж
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.