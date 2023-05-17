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    «Кайрат» обеспечит голепад

    «Кайрат» — «Атырау». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок Казахстана, 17 мая 2023 года

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    «Кайрат»
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Казахстана. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
    Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 13:00 Кайсар Кайсар
  • Кызылорда
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    «Кайрат»

    Эта команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице. «Кайрат» на 4 очка отстает от лидера чемпионата Казахстана «Кызыл-Жара».

    Отметим неплохой уровень реализации у клуба из Алматы. В 9 сыгранных матчах игроки «Кайрата» забили уже 21 мяч.

    В своем последнем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Кайрат» дома переиграл «Актобе» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Кайрат» традиционно удачно противостоит «Атырау». Из 5 последних очных поединков алмаатинцы добыли 3 виктории.

    И уж наверняка хозяева будут действовать первым номером. Мотивация выиграть Кубок Казахстана у команды Кирилла Кекера огромная.

    «Атырау»

    Эта команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Стабильности команде явно не хватает, да и показатели ниже среднего.

    «Атырау» имеет проблемы с реализацией: всего 10 забитых мячей в 9 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда уже 15 раз.

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  • Вчера

    • В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Атырау» переиграл колючий карагандинский «Шахтер» со счетом 2:1.

    «Атырау» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Вот только чаще команда играет вничью, а победы являются редкостью.

    Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Атырау» уж точно постарается забить на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Атырау» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.34.

    «Атырау» имеет сложности с надежностью собственных тылов, к тому же традиционно неудачно противостоят алмаатинцам.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.

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    «Кайрат» — «Атырау»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Кайрат» обеспечит голепад
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