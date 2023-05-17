«Кайрат» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Казахстана. Матч пройдет 17 мая, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

Эта команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице. «Кайрат» на 4 очка отстает от лидера чемпионата Казахстана «Кызыл-Жара».

Отметим неплохой уровень реализации у клуба из Алматы. В 9 сыгранных матчах игроки «Кайрата» забили уже 21 мяч.

В своем последнем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Кайрат» дома переиграл «Актобе» со счетом 2:1.

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«Кайрат» традиционно удачно противостоит «Атырау». Из 5 последних очных поединков алмаатинцы добыли 3 виктории.

И уж наверняка хозяева будут действовать первым номером. Мотивация выиграть Кубок Казахстана у команды Кирилла Кекера огромная.

«Атырау»

Эта команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Стабильности команде явно не хватает, да и показатели ниже среднего.

«Атырау» имеет проблемы с реализацией: всего 10 забитых мячей в 9 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда уже 15 раз.

В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Атырау» переиграл колючий карагандинский «Шахтер» со счетом 2:1.

«Атырау» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Вот только чаще команда играет вничью, а победы являются редкостью.

Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Атырау» уж точно постарается забить на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.94.

На викторию «Атырау» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.34.

«Атырау» имеет сложности с надежностью собственных тылов , к тому же традиционно неудачно противостоят алмаатинцам.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.