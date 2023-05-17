«Кайрат»
Эта команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице. «Кайрат» на 4 очка отстает от лидера чемпионата Казахстана «Кызыл-Жара».
Отметим неплохой уровень реализации у клуба из Алматы. В 9 сыгранных матчах игроки «Кайрата» забили уже 21 мяч.
В своем последнем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Кайрат» дома переиграл «Актобе» со счетом 2:1.
«Кайрат» традиционно удачно противостоит «Атырау». Из 5 последних очных поединков алмаатинцы добыли 3 виктории.
И уж наверняка хозяева будут действовать первым номером. Мотивация выиграть Кубок Казахстана у команды Кирилла Кекера огромная.
«Атырау»
Эта команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы. Стабильности команде явно не хватает, да и показатели ниже среднего.
«Атырау» имеет проблемы с реализацией: всего 10 забитых мячей в 9 матчах. А вот в свои ворота пропустила команда уже 15 раз.
В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Атырау» переиграл колючий карагандинский «Шахтер» со счетом 2:1.
«Атырау» не проигрывает уже на протяжении календарного месяца. Вот только чаще команда играет вничью, а победы являются редкостью.
Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Атырау» уж точно постарается забить на выезде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.94.
На викторию «Атырау» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.34.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.42.