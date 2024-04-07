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    «Ахмат» — «Локомотив». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат России 7 апреля 2024 года

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    7 апреля в 23-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. «Ахмат» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Апреля 2024 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Ахмат»

    Турнирное положение: сейчас «Ахмат» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 20 очками. Идущие ниже «Урал» и «Оренбург» имеют такое же количество очков, а это уже зона стыковых матчей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «Ахмат» проиграл в гостях «Рубину» (1:2). Соперник играл намного лучше и по делу взял три очка. Единственный гол чеченский клуб забил уже в добавленное время после мощного дальнего удара защитника Ловата.

    Ахмат — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Несколько дней назад команда проиграла на своем поле «Оренбургу» в Кубке России со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

    Все прогнозы на РПЛ

    Не сыграют: давно травмирован защитник Диванович, остальные футболисты готовятся к игре.

    Состояние команды: в команде произошла смена главного тренера. Мирослав Ромащенко подал в отставку, а ему на смену пришел тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который в качестве игрока выступал в Грозном.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: в настоящее время подопечные Михаила Галактионова занимают пятое место в таблице РПЛ. От третьей позиции и «Динамо» их отделяет расстояние в пять очков.

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  • 04/04/2024

    • Последние матчи: в 22-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). «Железнодорожники» пропустили в самом начале встречи, но смогли уйти от поражения после гола на 81-й минуте лучшего игрока в этом сезоне Максима Глушенкова.

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    Ранее «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и уступил в гостях московскому «Динамо» (1:2).

    Не сыграют: травмированы Баринов и Дзюба, пропустит встречу из-за дисквалификации Глушенков.

    Состояние команды: Михаил Галактионов намеревался покинуть команду, но после встречи с руководством и футболистами нашел точки соприкосновения и продолжит работу в клубе. Наверняка, это вызовет подъем эмоций в коллективе.

    Статистика для ставок

    • В первом круге сильнее был «Локомотив» — 2:1

    • В прошлом сезоне москвичи уступили дома 1:2, но взяли реванш на выезде со счетом 1:0

    • «Ахмат» проиграл три последних матча в чемпионате, а « Локомотив» набрал лишь два очка в трех последних турах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 2,55, а на «Локомотив» — 2,90. Ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 за 1,90.

    Прогноз: обе команды находятся не в лучшем психологическом состоянии, но состав «Локомотива» гораздо сильнее, на каждую позицию есть почти по два претендента, тогда как у Ахмата« почти нет скамейки запасных. Фаворитом будут гости, но и у "Ахмата" может сказаться эффект от смены тренера.

    Ставка: победа "Локомотива" с форой 0 за 2,04.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять чистую победу гостей, увезти три очка им вполне под силу.

    Ставка: победа "Локомотива" за 2,90.

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    Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Локомотив» с коэффициентом 2.04. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» будет биться за Галактионова
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