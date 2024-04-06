Московский ЦСКА в рамках 23-го тура РПЛ сыграет дома с «Факелом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

Московские армейцы занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 33 очка в 21-м матче: 8 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 36:27.

В прошедшую среду подопечные Владимира Федотова съездили в Калининград на первый матч полуфинала Кубка России против местной «Балтики». Встреча завершилась минимальной победой ЦСКА (1:0), единственный гол на 39-й минуте забил Давила.

После возобновления сезона в РПЛ армейцы сыграли 3 матча, в которых ни разу не проиграли. Сначала «красно-синие» дома упустили победу над «Оренбургом», затем взяли верх над «Крыльями Советов» в Самаре (2:0), а в крайнем туре, ведя 2:0 по ходу матча с «Сочи», сыграли вничью (2:2).

«Факел»

Клуб из Воронежа идет на 11-й позиции в турнирной таблице. После 21-го матча «Факел» имеет в своем активе 26 очков: 6 побед, 8 ничьих и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 18:20.

В крайнем туре РПЛ «Факел» играл дома против «Оренбурга». Команды нанесли 5 ударов в створ на двоих и не смогли поразить ворота друг друга (0:0).

После рестарта сезона воронежцы пока не проигрывают. До матча с «Оренбургом» «Факел» всухую обыграл на выезде «Спартак» (2:0), а ранее открыл весеннюю часть чемпионата гостевой ничьей с «Пари НН» (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга в Воронеже была зафиксирована ничья (1:1). Всего в 9-ти официальных встречах на счету ЦСКА 4 победы, «Факел» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 1.88.