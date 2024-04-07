Нападающий «МЮ» хочет перейти в топ-клуб Серии А

Антонио Марсьяль Фото: globallookpress.com
Уже известно, что английский клуб не будет продлевать контракт с французским футболистом.
По информации La Gazzetta dello Sport, Марсьяль хочет продолжить карьеру в миланском «Интере».
Источник уточняет, что представители 28-летнего форварда уже сообщили об этом итальянскому клубу.
«Интер» ранее согласовал контракт с иранским нападающим «Порту» Мехди Тареми, который через несколько месяцев тоже станет свободным агентом.
В текущем сезоне Марсьяль провел в чемпионате Англии 13 матчей и забил один гол.