«Реймс»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «Реймса» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Реймс» еще явно поборется за топ-6. Отставание от искомой позиции нынче измеряется тремя турнирными пунктами.
Реймс — Ницца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Реймс» подписал мировое соглашение с «Лионом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Да и лидеру чемпионата ПСЖ команда не так давно оказала достойное сопротивление (2:2). А вот не проигрывает «Реймс» уже 3 матчах кряду.
Не сыграют: Мохамед Дарами, Бенджамин Стамбули, Тедди Теума — травмированы.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Вот только лазарет «Реймса» все никак не опустевает.
Матчи против «Ниццы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Реймс» проиграл 2 раза при 3 ничьих.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Нужно же добыть первую победу за последние 5 с половиной лет!
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Ницца» потерпела уже 8 поражений. Интересно, что при этом команда пропускает в среднем меньше гола за матч: 22 мяча в 27 встречах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ницца» внезапно уступила «Нанту» (1:2).
Причем незадолго до того команда вылетела из Кубка Франции. В четвертьфинале «Ницца» уступила ПСЖ (1:3).
А вот с «Лансом» команда справилась (3:1). Да и вообще, в последних матчах команду изрядно лихорадит.
Не сыграют: Софиан Диоп — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ницца» смотрится не столь выгодно. Результаты команды очень похожи на американские горки.
В кадровом плане у команды относительная гармония. Травмирован лишь марокканский хавбек Софиан Диоп.
Плюс ко всему, «Ницца» исторически не боится авторитетов. Да и нынешний «Реймс» к таковым явно не причислишь.
Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Ницца» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.
Статистика для ставок
- «Реймс» не проигрывает уже 3 матча подряд
- «Ницца» не проигрывает «Реймсу» 5 с половиной лет
- Последний очный поединок соперников завершился викторией «Ниццы» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.
- 2.26Ростов — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.84Хайденхайм — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в зону еврокубков.
«Реймс» в последних матчах выглядел выгодно, да и «Ницца» способна преуспеть в плане реализации.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.40