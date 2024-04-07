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    «Реймс» — «Ницца». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 апреля 2024 года

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    7 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Ницца». Начало игры — в 16:00 мск. «Реймс» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Апреля 2024 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 16:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Реймса» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Реймс» еще явно поборется за топ-6. Отставание от искомой позиции нынче измеряется тремя турнирными пунктами.

    Реймс — Ницца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Реймс» подписал мировое соглашение с «Лионом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реймс» добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Да и лидеру чемпионата ПСЖ команда не так давно оказала достойное сопротивление (2:2). А вот не проигрывает «Реймс» уже 3 матчах кряду.

    Не сыграют: Мохамед Дарами, Бенджамин Стамбули, Тедди Теума — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Вот только лазарет «Реймса» все никак не опустевает.

    Матчи против «Ниццы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Реймс» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Нужно же добыть первую победу за последние 5 с половиной лет!

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ницца» потерпела уже 8 поражений. Интересно, что при этом команда пропускает в среднем меньше гола за матч: 22 мяча в 27 встречах.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Ницца» внезапно уступила «Нанту» (1:2).

    Причем незадолго до того команда вылетела из Кубка Франции. В четвертьфинале «Ницца» уступила ПСЖ (1:3).

    А вот с «Лансом» команда справилась (3:1). Да и вообще, в последних матчах команду изрядно лихорадит.

    Не сыграют: Софиан Диоп — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ницца» смотрится не столь выгодно. Результаты команды очень похожи на американские горки.

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    В кадровом плане у команды относительная гармония. Травмирован лишь марокканский хавбек Софиан Диоп.

    Плюс ко всему, «Ницца» исторически не боится авторитетов. Да и нынешний «Реймс» к таковым явно не причислишь.

    Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Ницца» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • «Реймс» не проигрывает уже 3 матча подряд

    • «Ницца» не проигрывает «Реймсу» 5 с половиной лет

    • Последний очный поединок соперников завершился викторией «Ниццы» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.11 и 1.85.

    Прогноз: Обе команды сражаются за попадание в зону еврокубков.

    «Реймс» в последних матчах выглядел выгодно, да и «Ницца» способна преуспеть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    Ставка и прогноз на матч «Реймс» — «Ницца» с коэффициентом 2.11. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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