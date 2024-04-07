Американец Тейлор Фритц сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. Музетти — Фритц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо неудачно провел первый в сезоне турнир на грунте, не пройдя ни раунда в португальском Эшториле.

Итальянец потерпел поражение от Нуну Боржеша — 6:7, 3:6. Но это вряд ли можно назвать сенсацией, португалец добился существенного прогресса за последнее время.

Но это все равно не значит, что Музетти плохо готов к важной для себя части сезона.

В прошлом году после не самого успешного выступления в Марракеше он поехал в Монте-Карло, где дошел до четвертьфинала. При этом в третьем круге Музетти остановил самого Новака Джоковича.

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Потом были полуфинал в Барселоне, четвертый круг в Риме и выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

Фритц

Тейлор в этом году пока не играл на грунте, но, если судить по прошлым сезонам, он способен демонстрировать солидные результаты на этом покрытии.

В 2023-м американец дошел в Монте-Карло до полуфинала, при этом в 1/4-й он чересчур спокойно тормознул Стефаноса Циципаса.

Годом ранее Фритц добрался на Лазурном берегу до четвертьфинала, что в его случае тоже можно считать успехом.

В текущем сезоне Тейлор уже успел дойти до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и взять титул в Делрэй-Бич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.96, победу Фритца букмекеры предлагают за 1.85.

Прогноз: пожалуй, здесь все-таки лучше без ставок на исход. При этом очевидно, что в таком матче теннисистам запросто может потребоваться и как минимум один тай-брейк, и дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.