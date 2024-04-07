ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Максимум России на Евро — выход из группы». Вячеслав Колосков — об итогах отбора ЧЕ-2024, фаворитах турнира и гипотетических перспективах сборной России Эрин Бланчфилд и Манон ФироФиро главная угроза для Шевченко и Грассо. Семь побед кряду в UFC — заявка на титульник Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы?
  • 18:43
    • «Байер» минимально одолел «Унион»
  • 18:34
    • «Краснодар» «перестрелял» «Пари НН» и вышел в лидеры РПЛ
  • 18:28
    • «Бавария», выигрывая по ходу матча 2:0, уступила «Хайденхайму»
  • 17:57
    • «Милан» разгромил «Лечче»
  • 16:55
    • «Локомотив» обыграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии
  • 16:39
    • Колосков назвал фаворитов Евро-2024
  • 16:29
    • Дубль и ассист Де Брейне помогли «Ман Сити» уверенно обыграть «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Сможет ли Музетти обыграть Фритца?

    Музетти — Фритц. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 7 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Тейлор Фритц Прогнозы на Лоренцо Музетти
    Прогноз и ставки на Музетти — Фритц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейлор Фритц
    Американец Тейлор Фритц сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 17:00 мск. Музетти — Фритц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 07 Апреля 2024 года

    Музетти

    Лоренцо неудачно провел первый в сезоне турнир на грунте, не пройдя ни раунда в португальском Эшториле.

    Итальянец потерпел поражение от Нуну Боржеша — 6:7, 3:6. Но это вряд ли можно назвать сенсацией, португалец добился существенного прогресса за последнее время.

    Но это все равно не значит, что Музетти плохо готов к важной для себя части сезона.

    В прошлом году после не самого успешного выступления в Марракеше он поехал в Монте-Карло, где дошел до четвертьфинала. При этом в третьем круге Музетти остановил самого Новака Джоковича.

    Все прогнозы на теннис

    Потом были полуфинал в Барселоне, четвертый круг в Риме и выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

    Фритц

    Тейлор в этом году пока не играл на грунте, но, если судить по прошлым сезонам, он способен демонстрировать солидные результаты на этом покрытии.

    В 2023-м американец дошел в Монте-Карло до полуфинала, при этом в 1/4-й он чересчур спокойно тормознул Стефаноса Циципаса.

    Годом ранее Фритц добрался на Лазурном берегу до четвертьфинала, что в его случае тоже можно считать успехом.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В текущем сезоне Тейлор уже успел дойти до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и взять титул в Делрэй-Бич.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.96, победу Фритца букмекеры предлагают за 1.85.

    Прогноз: пожалуй, здесь все-таки лучше без ставок на исход. При этом очевидно, что в таком матче теннисистам запросто может потребоваться и как минимум один тай-брейк, и дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Муртазалиев — Кулкай
  • Бои
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Дюмонт — Де Рандамье
  • Бои
  • Сегодня в 23:20
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бруклин — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Коламбус — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.48
  • Прогноз на матч Аллен — Кертис
  • Бои
  • Завтра в 03:40
    •  2.47
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Музетти — Фритц с коэффициентом 2.28. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Музетти обыграть Фритца?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры