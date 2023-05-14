«Марсель» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Марсельцы идут на 3-й позиции в Лиге 1. Отставание от лидера ПСЖ измеряется 8 очками, так что шансы на чемпионский титул мизерны.

Атака «Марселя» действует вполне результативно. В 34 матчах в ее активе 612 забитых мяча, да и оборона довольно монолитна.

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В прошлом туре провансальцы потерпели болезненное поражение. На выезде они уступили конкуренту в борьбе за серебро «Лансу», который теперь опережает их на пять очков. Правда, тот сыграл на игру больше.

Все прогнозы на Лигу 1

Это поражение прервало беспроигрышную серию гостей в восемь поединков кряду во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что хозяева в неплохой форме.

«Анже»

Команда уже де-юре оформила вылет в Лигу 2. «Анже» действительно был худшим в нынешнем сезоне.

В 34 матчах «Анже» выиграл только три раза, а еще в пяти случаях довольствовался мировой. Таким образом, ему удалось набрать лишь 14 очков.

В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. На своем поле клуб уступил «Монако» со счетом 1:2.

В последних четырех поединках коллектив потерпел поражение, что говорит о его провальной форме, поэтому ему будет сложно рассчитывать даже на ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,18. Успех «Анже» оценивается в 15,03, ничья — в 7,92.

В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, тогда как гости забивали в шести последних играх.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Марсель» выиграет 1-й тайм и матч за 2,06, ведь хозяева, как явный фаворит матча, имеет хорошие шансы сделать заявку на успех еще до перерыва.