«Тэгу» сыграет на своем поле с «Похан Стилерс» в рамках 12-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 9 мая, начало — в 13:30 мск. «Тэгу» — «Похан Стилерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тэгу»

Эта команда находится на 8 месте в турнирной таблице К-Лиги 1. «Тэгу» набрал лишь 13 очков в 11 поединках чемпионата.

Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 11 матчах в воротах «Тэгу» побывало уже 16 мячей.

В минувшем туре команда провалилась. Дома «Тэгу» разгромно уступил лидеру чемпионата «Ульсану» (0:3).

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Зато до того команда добыла минимальную викторию. «Тэгу» на выезде переиграл «Сувон Блюуингс».

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются разжиться очками. Правда, в двух последних очных встречах «Тэгу» проиграл «Похан Стилерс».

«Похан Стилерс»

Эта команда также начала текущий сезон не столь ярко. Правда, на данный момент «Похан Стилерс» пребывает на 3 месте в таблице.

Вот только с атакой у команды дела складываются не столь позитивно. В 11 сыгранных поединках она отличилась лишь 15 результативными ударами.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Похан Стилерс» на выезде уступил «Чеджу Юнайтед» (2:1).

Это поражение стало для команды вторым кряду. До того «Похан Стилерс» уступил в родных стенах «Инчхон Юнайтед» (0:2).

«Похан Стилерс» уж точно будет действовать первым номером. Вот только моральное состояние игроков после последних неудач позитивным не назовешь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Похан Стилерс» предлагают — 2.19.

На викторию «Тэгу» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.

Гости, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника , и явно сыграют с позиции силы.

Наш прогноз — Победа «Похан Стилерс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.