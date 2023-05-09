«Тэгу»
Эта команда находится на 8 месте в турнирной таблице К-Лиги 1. «Тэгу» набрал лишь 13 очков в 11 поединках чемпионата.
Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 11 матчах в воротах «Тэгу» побывало уже 16 мячей.
В минувшем туре команда провалилась. Дома «Тэгу» разгромно уступил лидеру чемпионата «Ульсану» (0:3).
Зато до того команда добыла минимальную викторию. «Тэгу» на выезде переиграл «Сувон Блюуингс».
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются разжиться очками. Правда, в двух последних очных встречах «Тэгу» проиграл «Похан Стилерс».
«Похан Стилерс»
Эта команда также начала текущий сезон не столь ярко. Правда, на данный момент «Похан Стилерс» пребывает на 3 месте в таблице.
Вот только с атакой у команды дела складываются не столь позитивно. В 11 сыгранных поединках она отличилась лишь 15 результативными ударами.
Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Похан Стилерс» на выезде уступил «Чеджу Юнайтед» (2:1).
Это поражение стало для команды вторым кряду. До того «Похан Стилерс» уступил в родных стенах «Инчхон Юнайтед» (0:2).
«Похан Стилерс» уж точно будет действовать первым номером. Вот только моральное состояние игроков после последних неудач позитивным не назовешь.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Похан Стилерс» предлагают — 2.19.
На викторию «Тэгу» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.
Наш прогноз — Победа «Похан Стилерс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.