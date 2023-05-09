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    «Похан Стилерс» расправится с «Тэгу»

    «Тэгу» — «Похан Стилерс». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, К-Лига 1, 9 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тэгу» — «Похан Стилерс»
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    «Тэгу»
    «Тэгу» сыграет на своем поле с «Похан Стилерс» в рамках 12-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 9 мая, начало — в 13:30 мск. «Тэгу» — «Похан Стилерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 09 Мая 2023 года

    «Тэгу»

    Эта команда находится на 8 месте в турнирной таблице К-Лиги 1. «Тэгу» набрал лишь 13 очков в 11 поединках чемпионата.

    Вот только проблемы в обороне никуда не делись. В 11 матчах в воротах «Тэгу» побывало уже 16 мячей.

    В минувшем туре команда провалилась. Дома «Тэгу» разгромно уступил лидеру чемпионата «Ульсану» (0:3).

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    Зато до того команда добыла минимальную викторию. «Тэгу» на выезде переиграл «Сувон Блюуингс».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются разжиться очками. Правда, в двух последних очных встречах «Тэгу» проиграл «Похан Стилерс».

    «Похан Стилерс»

    Эта команда также начала текущий сезон не столь ярко. Правда, на данный момент «Похан Стилерс» пребывает на 3 месте в таблице.

    Вот только с атакой у команды дела складываются не столь позитивно. В 11 сыгранных поединках она отличилась лишь 15 результативными ударами.

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    • Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Похан Стилерс» на выезде уступил «Чеджу Юнайтед» (2:1).

    Это поражение стало для команды вторым кряду. До того «Похан Стилерс» уступил в родных стенах «Инчхон Юнайтед» (0:2).

    «Похан Стилерс» уж точно будет действовать первым номером. Вот только моральное состояние игроков после последних неудач позитивным не назовешь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Похан Стилерс» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Тэгу» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.36.

    Гости, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно сыграют с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа «Похан Стилерс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Тэгу» — «Похан Стилерс»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на футбол. «Похан Стилерс» расправится с «Тэгу»
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