«Вердер»
Бременцы находятся на 12 месте в турнирной таблице. За выживание команда не борется, хотя де-юре еще не обеспечила себе спокойную жизнь.
Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 30 матчах бременцы пропустили уже 58 мячей.
Коэффициенты матча Вердер — Бавария
В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. «Вердер» на выезде уступил слабенькому «Шальке» (2:1).
До того «Вердер» одолел аутсайдера «Герту» (2:4). Так что со стабильностью команда не дружит от слова совсем.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться сдержать атаки лидера. Даже ничейный исход вполне устроит «бременских музыкантов».
«Бавария»
Мюнхенцы вернули себе лидерство в Бундеслиге. За 3 тура до финиша «Бавария» опережает дортмундцев на 1 балл.
Команда Томаса Тухеля прекрасно атакует. В 30 матчах игроки мюнхенского клуба наколотили в ворота соперников уже 81 мяч.
В минувшем туре команда показала свою силу. «Бавария» уверенно расправилась с «Гертой» (2:0).
«Баварии» нужно просто выигрывать в трех оставшихся матчах. Вот только лазарет команды все не опустевает.
«Бавария» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, чем просто грех не воспользоваться!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.30.
На викторию «Вердера» дают — 8.50, ничья оценена — в 6.00.
Наш прогноз — Фора «Баварии» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.