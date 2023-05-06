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    «Бавария» учинит разгром «Вердеру»

    «Вердер» — «Бавария». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Бундеслига, 6 мая 2023 года

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    Эрик Шупо-Мотинг
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:30 мск. «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Мая 2023 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Вердер»

    Бременцы находятся на 12 месте в турнирной таблице. За выживание команда не борется, хотя де-юре еще не обеспечила себе спокойную жизнь.

    Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 30 матчах бременцы пропустили уже 58 мячей.

    Коэффициенты матча Вердер — Бавария

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  • 7.706.001.32Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. «Вердер» на выезде уступил слабенькому «Шальке» (2:1).

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    До того «Вердер» одолел аутсайдера «Герту» (2:4). Так что со стабильностью команда не дружит от слова совсем.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться сдержать атаки лидера. Даже ничейный исход вполне устроит «бременских музыкантов».

    «Бавария»

    Мюнхенцы вернули себе лидерство в Бундеслиге. За 3 тура до финиша «Бавария» опережает дортмундцев на 1 балл.

    Команда Томаса Тухеля прекрасно атакует. В 30 матчах игроки мюнхенского клуба наколотили в ворота соперников уже 81 мяч.

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    • В минувшем туре команда показала свою силу. «Бавария» уверенно расправилась с «Гертой» (2:0).

    «Баварии» нужно просто выигрывать в трех оставшихся матчах. Вот только лазарет команды все не опустевает.

    «Бавария» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, чем просто грех не воспользоваться!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Вердера» дают — 8.50, ничья оценена — в 6.00.

    Команда Тухеля несется к Серебряной салатнице, и уж точно будет максимально активной в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Баварии» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» учинит разгром «Вердеру»
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