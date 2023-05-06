«Вердер» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:30 мск. «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

Бременцы находятся на 12 месте в турнирной таблице. За выживание команда не борется, хотя де-юре еще не обеспечила себе спокойную жизнь.

Вот только оборона команды надежностью не отличается. В 30 матчах бременцы пропустили уже 58 мячей.

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В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. «Вердер» на выезде уступил слабенькому «Шальке» (2:1).

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До того «Вердер» одолел аутсайдера «Герту» (2:4). Так что со стабильностью команда не дружит от слова совсем.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться сдержать атаки лидера. Даже ничейный исход вполне устроит «бременских музыкантов».

«Бавария»

Мюнхенцы вернули себе лидерство в Бундеслиге. За 3 тура до финиша «Бавария» опережает дортмундцев на 1 балл.

Команда Томаса Тухеля прекрасно атакует. В 30 матчах игроки мюнхенского клуба наколотили в ворота соперников уже 81 мяч.

В минувшем туре команда показала свою силу. «Бавария» уверенно расправилась с «Гертой» (2:0).

«Баварии» нужно просто выигрывать в трех оставшихся матчах. Вот только лазарет команды все не опустевает.

«Бавария» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, чем просто грех не воспользоваться!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.30.

На викторию «Вердера» дают — 8.50, ничья оценена — в 6.00.

Команда Тухеля несется к Серебряной салатнице , и уж точно будет максимально активной в атаке.

Наш прогноз — Фора «Баварии» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.