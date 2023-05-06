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    «Интер» удачно поохотится на «волков»

    «Рома» — «Интер». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия А, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    «Рома» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Мая 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Рома»

    Римляне нынешний сезон вряд ли могут записать себе в актив. Игра «волков» вызывает заметные вопросы, да и результаты проседают.

    Сейчас «Рома» занимает 7 место. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 2 очка, так что нужно срочно побеждать.

    Коэффициенты матча Рома — Интер

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    В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. Подопечные Жозе Моуриньо не смогли переиграть «Монцу» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Римляне не побеждают уже на протяжении трех матчей. Хотя в кадровом плане у команды полный порядок: на месте все лидеры.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Родные стены могут помочь в матче с конкурентом, однако с атакой у «волков» не все ладно.

    «Интер»

    Миланцы сейчас находятся на 4 месте в таблице. «Интер» сражается за 2 строчку, от которой отстает на 4 очка.

    Команда Симоне Индзаги прекрасно атакует. В 33 матчах игроки миланского клуба наколотили в ворота соперников уже 60 мячей.

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  • Вчера

    • В минувшем туре команда показала свою силу. На выезде «Интер» буквально деклассировал «Верону» (0:6).

    Эта виктория стала для «Интера» четвертой кряду. До нее были обыграны «Лацио» (3:1) и «Ювентус» (1:0).

    «Интер» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Ромы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.

    Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, и уж точно с первых минут понесутся вперед.

    Наш прогноз — Победа «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Победа «Интера» в 1 тайме за 3.20.

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    «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» удачно поохотится на «волков»
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