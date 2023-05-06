«Рома»
Римляне нынешний сезон вряд ли могут записать себе в актив. Игра «волков» вызывает заметные вопросы, да и результаты проседают.
Сейчас «Рома» занимает 7 место. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 2 очка, так что нужно срочно побеждать.
Коэффициенты матча Рома — Интер
В своем последнем поединке команда выглядела не лучшим образом. Подопечные Жозе Моуриньо не смогли переиграть «Монцу» (1:1).
Римляне не побеждают уже на протяжении трех матчей. Хотя в кадровом плане у команды полный порядок: на месте все лидеры.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Родные стены могут помочь в матче с конкурентом, однако с атакой у «волков» не все ладно.
«Интер»
Миланцы сейчас находятся на 4 месте в таблице. «Интер» сражается за 2 строчку, от которой отстает на 4 очка.
Команда Симоне Индзаги прекрасно атакует. В 33 матчах игроки миланского клуба наколотили в ворота соперников уже 60 мячей.
В минувшем туре команда показала свою силу. На выезде «Интер» буквально деклассировал «Верону» (0:6).
Эта виктория стала для «Интера» четвертой кряду. До нее были обыграны «Лацио» (3:1) и «Ювентус» (1:0).
«Интер» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.40.
На викторию «Ромы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.30.
Гости
Наш прогноз — Победа «Интера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Победа «Интера» в 1 тайме за 3.20.