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    Оторвется ли «Хаддерсфилд» от зоны вылета?

    «Хаддерсфилд» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед» уже вышел в АПЛ
    «Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 44-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Мая 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 21:45 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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    «Хаддерсфилд»

    «Терьеры» борются за выживание и от зоны вылета ее отделяет всего три очка. Сейчас у них 47 очков и 21-е место в таблице — аккурат над опасной 20-й строчки.

    Ранее «Хаддерсфилд» обыграл «Миллуолл» (1:0), а также «Мидлсбро» (4:2) и «Уотфорд» (3:2). После этих результатов команде не удалось победить «Блэкберн», матч с которым закончился ничьей 2:2.

    Затем клуб минимально проиграл «Суонси» и это поражение стало для них 21-м в сезоне. Тем не менее, оно на сегодня остается последним.

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    Таким образом, в четырех предыдущих поединках коллектив одержал лишь одну победу при одном поражении и двух ничьих, так что его форма носит противоречивый характер.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Команда в нынешнем сезоне выступает великолепно. «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

    «Клинкам» уже достигли заветной цели и вышли в АПЛ. Отставание от «Бернли» составляет 10 очков — «кларетовые» стали досрочным чемпионом первенства.

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    • В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» вновь порадовал результатом. Дома клуб сумел разгромить «Престон» (4:1).

    В последних пяти поединках коллектив одержал четыре победы при одном поражении, поэтому будет фаворитом грядущей игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Шеффилд Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 3,09, ничья — в 3,05.

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    В четырех из пяти последних матчей гости одержали победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Шеффилд Юнайтед» выиграет за 2,45.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,04, ведь в четырех из пяти последних матчей было забито больше 2,5 голов.

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    «Хаддерсфилд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Хаддерсфилд» от зоны вылета?
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