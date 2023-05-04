«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 44-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» борются за выживание и от зоны вылета ее отделяет всего три очка. Сейчас у них 47 очков и 21-е место в таблице — аккурат над опасной 20-й строчки.

Ранее «Хаддерсфилд» обыграл «Миллуолл» (1:0), а также «Мидлсбро» (4:2) и «Уотфорд» (3:2). После этих результатов команде не удалось победить «Блэкберн», матч с которым закончился ничьей 2:2.

Затем клуб минимально проиграл «Суонси» и это поражение стало для них 21-м в сезоне. Тем не менее, оно на сегодня остается последним.

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Таким образом, в четырех предыдущих поединках коллектив одержал лишь одну победу при одном поражении и двух ничьих, так что его форма носит противоречивый характер.

«Шеффилд Юнайтед»

Команда в нынешнем сезоне выступает великолепно. «Шеффилд Юнайтед» находится на 2 месте в турнирной таблице Чемпионшип.

«Клинкам» уже достигли заветной цели и вышли в АПЛ. Отставание от «Бернли» составляет 10 очков — «кларетовые» стали досрочным чемпионом первенства.

В минувшем туре чемпионата «Шеффилд Юнайтед» вновь порадовал результатом. Дома клуб сумел разгромить «Престон» (4:1).

В последних пяти поединках коллектив одержал четыре победы при одном поражении, поэтому будет фаворитом грядущей игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Шеффилд Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 3,09, ничья — в 3,05.

В четырех из пяти последних матчей гости одержали победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Шеффилд Юнайтед» выиграет за 2,45.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,04, ведь в четырех из пяти последних матчей было забито больше 2,5 голов.