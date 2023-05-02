«Нымме Калью»
Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Нымме Калью» занимает скромное 6 место в турнирной таблице чемпионата Эстонии.
Правда, отставание от 3 строчки измеряется всего 2 очками. Вот только забивает команда с натугой: 10 мячей в 9 матчах.
В минувшем туре команда потерпела поражение. «Нымме Калью» дома минимально уступил лидеру чемпионата «Левадии».
Эта коллизия стала для команды второй кряду. До того «Нымме Калью» уступил «Курессааре» со счетом 2:0.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут играть исключительно на победу. Ждем от них острых атак?!
«Калев»
Эта команда начала сезон весьма многообещающе. 5 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.
Зато с атакой у команды имеются заметные сложности. В 9 матчах чемпионата Эстонии «Калев» забил всего 8 мячей.
Минувший тур чемпионата сложился для «Калева» неудачно. Команда дома разгромно уступила «Курессааре» (0:3).
Вот только матчи с «Нымме Калью» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.
«Калев» явно намеревается разжиться хотя бы баллом. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нымме Калью» предлагают — 1.54.
На викторию «Калева» дают — 4.63, ничья оценена — в 4.88.
«Нымме Калью»
Наш прогноз — Победа «Нымме Калью» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.