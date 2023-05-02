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    «Нымме Калью» начнет без раскачки

    «Нымме Калью» — «Калев». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Эстонии, 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Калев»
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    «Нымме Калью»
    «Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Калевом» в рамках 10-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:00 мск. «Нымме Калью» — «Калев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 02 Мая 2023 года
    Nomme Kalju FC
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Nomme Kalju FC 20:00 Калев Таллин Калев Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
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    «Нымме Калью»

    Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Нымме Калью» занимает скромное 6 место в турнирной таблице чемпионата Эстонии.

    Правда, отставание от 3 строчки измеряется всего 2 очками. Вот только забивает команда с натугой: 10 мячей в 9 матчах.

    В минувшем туре команда потерпела поражение. «Нымме Калью» дома минимально уступил лидеру чемпионата «Левадии».

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    Эта коллизия стала для команды второй кряду. До того «Нымме Калью» уступил «Курессааре» со счетом 2:0.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут играть исключительно на победу. Ждем от них острых атак?!

    «Калев»

    Эта команда начала сезон весьма многообещающе. 5 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

    Зато с атакой у команды имеются заметные сложности. В 9 матчах чемпионата Эстонии «Калев» забил всего 8 мячей.

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    • Минувший тур чемпионата сложился для «Калева» неудачно. Команда дома разгромно уступила «Курессааре» (0:3).

    Вот только матчи с «Нымме Калью» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.

    «Калев» явно намеревается разжиться хотя бы баллом. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нымме Калью» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Калева» дают — 4.63, ничья оценена — в 4.88.

    «Нымме Калью» явно постарается реабилитироваться за стартовые неудачи, и уж точно начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Нымме Калью» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.

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    «Нымме Калью» — «Калев»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. «Нымме Калью» начнет без раскачки
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