«Нымме Калью» сыграет на своем поле с «Калевом» в рамках 10-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:00 мск. «Нымме Калью» — «Калев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нымме Калью»

Эта команда проводит крайне слабый сезон. Сейчас «Нымме Калью» занимает скромное 6 место в турнирной таблице чемпионата Эстонии.

Правда, отставание от 3 строчки измеряется всего 2 очками. Вот только забивает команда с натугой: 10 мячей в 9 матчах.

В минувшем туре команда потерпела поражение. «Нымме Калью» дома минимально уступил лидеру чемпионата «Левадии».

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Эта коллизия стала для команды второй кряду. До того «Нымме Калью» уступил «Курессааре» со счетом 2:0.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут играть исключительно на победу. Ждем от них острых атак?!

«Калев»

Эта команда начала сезон весьма многообещающе. 5 место в турнирной таблице можно назвать вполне приличной диспозицией.

Зато с атакой у команды имеются заметные сложности. В 9 матчах чемпионата Эстонии «Калев» забил всего 8 мячей.

Минувший тур чемпионата сложился для «Калева» неудачно. Команда дома разгромно уступила «Курессааре» (0:3).

Вот только матчи с «Нымме Калью» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно 4.

«Калев» явно намеревается разжиться хотя бы баллом. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нымме Калью» предлагают — 1.54.

На викторию «Калева» дают — 4.63, ничья оценена — в 4.88.

«Нымме Калью» явно постарается реабилитироваться за стартовые неудачи , и уж точно начнет встречу с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Нымме Калью» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.