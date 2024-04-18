«Фламенго»
Турнирное положение: Команда занимает 5-е место после 1-го тура в бразильском чемпионате с 3 очками в активе. «Фламенго» также показывает отличные результаты и в Кубке Либертадорес.
После 2-х туров группового этапа на турнире команда набрала 4 очка, расположившись на 2-й строчке. «Фламенго» уступает лидерство в группе «Боливару», уступая на 2 балла.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Фламенго» обыграл «Атлетико Гойаниенсе» (2:1) на чужом поле, забив решающий гол на 90+12-й минуте.
У «Фламенго» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 18 матчей подряд. В 2024-м году команда ни разу не уступила, победив 13 раз при 5-и ничейных результатах.
Не сыграет: Габриэль (допинг).
Состояние команды: «Фламенго» выглядит очень мощно в этом году, команда вполне может претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии.
Тем не менее, команда не очень удачно выступает против «Сан-Паулу» в очных противоятояниях. Последний раз «Фламенго» обыгрывал своего соперника в 2022-м году со счетом 1:0. Получится ли на сей раз?
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 1-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» занимает 16-е место в таблице без набранных очков.
В последнее время команда выступает не очень стабильно, чаще проигрывает и пропускает по несколько мячей за игру.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» проиграл «Форталезе» (1:2), а встречей ранее обыграл «Кобресаль» (2:0) в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Сан-Паулу» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 8 голов при 7-и пропущенных.
Состояние команды: Сейчас у «Сан-Паулу» не очень удачный период. Несмотря на это, у команды есть перспективы выбраться из небольшой ямы и претендовать на высокие места.
К тому же, «Сан-Паулу» стабильно цепляется за результат в очных встречах против «Фламенго». В последних 5-и поединках команда по 2 раза играла вничью со своим соперником, столько же раз победила и однажды проиграла.
Статистика для ставок
- «Фламенго» не проигрывает на протяжении 18-и последних матчей
- «Сан-Паулу» проиграл «Фламенго» только 1 раз в последних 5-и очных встречах
- В последних 3-х встречах «Фламенго» пропустил только 1 гол
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фламенго» — 1.58, победа «Сан-Паулу» — 6.00, ничья — 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.84 соответственно.
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Прогноз: «Сан-Паулу» точно будет иметь возможность забить хотя-бы 1 гол.
Ставка: Обе забьют за 1.98.
Прогноз: «Фламенго» покажет свою мощь в атаке.
Ставка: Победа «Фламенго» + тотал 1.5 больше за 1.83.