В четверг, 18 апреля, во 2-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» на своем поле примет «Сан-Паулу». Начало поединка запланировано на 03:30 по мск. «Фламенго» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место после 1-го тура в бразильском чемпионате с 3 очками в активе. «Фламенго» также показывает отличные результаты и в Кубке Либертадорес.

После 2-х туров группового этапа на турнире команда набрала 4 очка, расположившись на 2-й строчке. «Фламенго» уступает лидерство в группе «Боливару», уступая на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Фламенго» обыграл «Атлетико Гойаниенсе» (2:1) на чужом поле, забив решающий гол на 90+12-й минуте.

У «Фламенго» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 18 матчей подряд. В 2024-м году команда ни разу не уступила, победив 13 раз при 5-и ничейных результатах.

Все прогнозы на футбол

Не сыграет: Габриэль (допинг).

Состояние команды: «Фламенго» выглядит очень мощно в этом году, команда вполне может претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии.

Тем не менее, команда не очень удачно выступает против «Сан-Паулу» в очных противоятояниях. Последний раз «Фламенго» обыгрывал своего соперника в 2022-м году со счетом 1:0. Получится ли на сей раз?

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. После 1-го тура чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» занимает 16-е место в таблице без набранных очков.

В последнее время команда выступает не очень стабильно, чаще проигрывает и пропускает по несколько мячей за игру.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» проиграл «Форталезе» (1:2), а встречей ранее обыграл «Кобресаль» (2:0) в рамках группового этапа Кубка Либертадорес.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Сан-Паулу» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 8 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: Сейчас у «Сан-Паулу» не очень удачный период. Несмотря на это, у команды есть перспективы выбраться из небольшой ямы и претендовать на высокие места.

К тому же, «Сан-Паулу» стабильно цепляется за результат в очных встречах против «Фламенго». В последних 5-и поединках команда по 2 раза играла вничью со своим соперником, столько же раз победила и однажды проиграла.

Статистика для ставок

«Фламенго» не проигрывает на протяжении 18-и последних матчей

«Сан-Паулу» проиграл «Фламенго» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

В последних 3-х встречах «Фламенго» пропустил только 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фламенго» — 1.58, победа «Сан-Паулу» — 6.00, ничья — 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.84 соответственно.

Прогноз: «Сан-Паулу» точно будет иметь возможность забить хотя-бы 1 гол.

Ставка: Обе забьют за 1.98.

Прогноз: «Фламенго» покажет свою мощь в атаке.

Ставка: Победа «Фламенго» + тотал 1.5 больше за 1.83.