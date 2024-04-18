18 апреля в 14-м туре Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Росарио Сентраль» и «Депортиво Риестра». Начало игры — в 01:30 мск. «Росарио Сентраль» — «Депортиво Риестра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: «Росарио Сентраль» проводит нынешний чемпионат неудачно. Ныне она располагается на скромной 11 позиции.

При этом «Росарио Сентраль» выиграл всего в 4 матчах из 13. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 9 забитых мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла добыть очков. «Росарио Сентраль» уступил «Ривер Плейту» (1:2).

Причем после того команда уступила еще и «Атлетико Минейро» (1:2). В Кубке Либертадорес она набрала всего 3 очка в 2 матчах.

В Кубке Профессиональной лиги «Росарио Сентраль» не побеждает 4 матча кряду. Причем три последних поединка были проиграны.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит бледновато. Да и вообще, весенний отрезок ей абсолютно не удается.

Матчи против «Депортиво Риестры» для команды складываются традиционно удачно. Оба очных поединка «Росарио Сентраль» выиграл.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Росарио Сентраль» постарается оторваться от группы аутсайдеров.

«Депортиво Риестра»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. На данный момент она находится на 12 месте в таблице.

Притом, что «Депортиво Риестра» выиграл всего 3 раза. Да и всего 7 забитых мячей в 13 матчах говорят о проблемах в атаке.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла один балл. «Депортиво Риестра» расписал мировую с «Атлетико Хуракан» (0:0).

До того команда уступила «Химнасии и Эгрисиме» (1:2). Зато с «Индепендьенте» удалось справиться — 1:0.

Вот только «Депортиво Риестра» крайне слабо выглядит в созидательном плане. Забивает команда меньше всех в лиге.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Депортиво Риестра» выглядит не столь уверенно. Зато оборона относительно надежна: 15 пропущенных мячей в 13 поединках.

В гостях команда выиграла всего раз. Между тем, именно на чужих полях она забила большую половину своих мячей — 4 гола.

Притом, что «Депортиво Риестра» обладает довольно-таки скромным составом. Однако команда намерена поправить свое турнирное положение.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Депортиво Риестра» явно постарается разжиться хотя бы баллом.

Статистика для ставок

«Росарио Сентраль» обыграл «Депортиво Риестру» в обоих очных поединках

И те, и другие не побеждали в 2 своих последних матчах

«Депортиво Риестра» забил всего 7 мячей в 13 матчах турнира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.49.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Хозяева выглядят сильнее, но и «Депортиво Риестра» явно постарается поднатореть в атаке.

«Росарио Сентраль» явно постарается оторваться от группы аутсайдеров, да и гости не лыком шиты.

Ставка: Обе забьют за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38