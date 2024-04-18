«Росарио Сентраль»
Турнирное положение: «Росарио Сентраль» проводит нынешний чемпионат неудачно. Ныне она располагается на скромной 11 позиции.
При этом «Росарио Сентраль» выиграл всего в 4 матчах из 13. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 9 забитых мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла добыть очков. «Росарио Сентраль» уступил «Ривер Плейту» (1:2).
Причем после того команда уступила еще и «Атлетико Минейро» (1:2). В Кубке Либертадорес она набрала всего 3 очка в 2 матчах.
В Кубке Профессиональной лиги «Росарио Сентраль» не побеждает 4 матча кряду. Причем три последних поединка были проиграны.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит бледновато. Да и вообще, весенний отрезок ей абсолютно не удается.
Матчи против «Депортиво Риестры» для команды складываются традиционно удачно. Оба очных поединка «Росарио Сентраль» выиграл.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Росарио Сентраль» постарается оторваться от группы аутсайдеров.
«Депортиво Риестра»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. На данный момент она находится на 12 месте в таблице.
Притом, что «Депортиво Риестра» выиграл всего 3 раза. Да и всего 7 забитых мячей в 13 матчах говорят о проблемах в атаке.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла один балл. «Депортиво Риестра» расписал мировую с «Атлетико Хуракан» (0:0).
До того команда уступила «Химнасии и Эгрисиме» (1:2). Зато с «Индепендьенте» удалось справиться — 1:0.
Вот только «Депортиво Риестра» крайне слабо выглядит в созидательном плане. Забивает команда меньше всех в лиге.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Депортиво Риестра» выглядит не столь уверенно. Зато оборона относительно надежна: 15 пропущенных мячей в 13 поединках.
В гостях команда выиграла всего раз. Между тем, именно на чужих полях она забила большую половину своих мячей — 4 гола.
Притом, что «Депортиво Риестра» обладает довольно-таки скромным составом. Однако команда намерена поправить свое турнирное положение.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Депортиво Риестра» явно постарается разжиться хотя бы баллом.
Статистика для ставок
- «Росарио Сентраль» обыграл «Депортиво Риестру» в обоих очных поединках
- И те, и другие не побеждали в 2 своих последних матчах
- «Депортиво Риестра» забил всего 7 мячей в 13 матчах турнира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.49.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Хозяева выглядят сильнее, но и «Депортиво Риестра» явно постарается поднатореть в атаке.
«Росарио Сентраль» явно постарается оторваться от группы аутсайдеров, да и гости не лыком шиты.
Ставка: Обе забьют за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38