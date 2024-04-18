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    «Росарио Сентраль» — «Депортиво Риестра». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Росарио Сентраль» — «Депортиво Риестра»
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    «Росарио Сентраль»
    18 апреля в 14-м туре Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу сыграют «Росарио Сентраль» и «Депортиво Риестра». Начало игры — в 01:30 мск. «Росарио Сентраль» — «Депортиво Риестра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: «Росарио Сентраль» проводит нынешний чемпионат неудачно. Ныне она располагается на скромной 11 позиции.

    При этом «Росарио Сентраль» выиграл всего в 4 матчах из 13. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 9 забитых мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда не смогла добыть очков. «Росарио Сентраль» уступил «Ривер Плейту» (1:2).

    Причем после того команда уступила еще и «Атлетико Минейро» (1:2). В Кубке Либертадорес она набрала всего 3 очка в 2 матчах.

    В Кубке Профессиональной лиги «Росарио Сентраль» не побеждает 4 матча кряду. Причем три последних поединка были проиграны.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит бледновато. Да и вообще, весенний отрезок ей абсолютно не удается.

    Матчи против «Депортиво Риестры» для команды складываются традиционно удачно. Оба очных поединка «Росарио Сентраль» выиграл.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Росарио Сентраль» постарается оторваться от группы аутсайдеров.

    «Депортиво Риестра»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. На данный момент она находится на 12 месте в таблице.

    Притом, что «Депортиво Риестра» выиграл всего 3 раза. Да и всего 7 забитых мячей в 13 матчах говорят о проблемах в атаке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла один балл. «Депортиво Риестра» расписал мировую с «Атлетико Хуракан» (0:0).

    До того команда уступила «Химнасии и Эгрисиме» (1:2). Зато с «Индепендьенте» удалось справиться — 1:0.

    Вот только «Депортиво Риестра» крайне слабо выглядит в созидательном плане. Забивает команда меньше всех в лиге.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Депортиво Риестра» выглядит не столь уверенно. Зато оборона относительно надежна: 15 пропущенных мячей в 13 поединках.

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    В гостях команда выиграла всего раз. Между тем, именно на чужих полях она забила большую половину своих мячей — 4 гола.

    Притом, что «Депортиво Риестра» обладает довольно-таки скромным составом. Однако команда намерена поправить свое турнирное положение.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Депортиво Риестра» явно постарается разжиться хотя бы баллом.

    Статистика для ставок

    • «Росарио Сентраль» обыграл «Депортиво Риестру» в обоих очных поединках

    • И те, и другие не побеждали в 2 своих последних матчах

    • «Депортиво Риестра» забил всего 7 мячей в 13 матчах турнира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Росарио Сентраль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.49.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Хозяева выглядят сильнее, но и «Депортиво Риестра» явно постарается поднатореть в атаке.

    «Росарио Сентраль» явно постарается оторваться от группы аутсайдеров, да и гости не лыком шиты.

    Ставка: Обе забьют за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    Ставка и прогноз на матч «Росарио Сентраль» — «Депортиво Риестра» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех
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