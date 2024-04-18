«Тампа»
Турнирное положение: Купер и его «Тампа» взяли за правило заходить в плей-офф максимально скромно, поскольку по –иному шестое место в восточной конференции объяснить не получается.
Последние матчи: Команда из Флориды не смогла победить ни в одном из последних трех поединков, но это не помеха для набора очков Кучерова.
Травмированные игроки: Больше тревожит тот факт, что коллектив заходит в раунд на выбывание без Брауна, Йоханссона, Мотта, Сергачева и Флери.
Общий тонус клуба: С «Торонто» вполне может оказаться матч из разряда «на потеху зрителям», но ничего общего с продуманным и рациональным хоккеем в плей-офф он иметь не будет.
«Торонто»
Турнирное положение: В завершающем поединке сезона «Торонто» ничего не нужно и можно просто поиграть в свое удовольствие, поскольку пятая позиция в восточной конференции от клуба Кифа уже никуда не денется.
Последние матчи: Тем более в последних матчах хоккеисты не могли порадовать своих поклонников победами, а перед скоро стартующим плей-офф хочется закончить регулярки на мажорной ноте.
Травмированные игроки: Не очень радует большое количество травмированных хоккеистов, которые лечатся на протяжении длительного времени. Сюда относятся Макманн, Доми, Клинберг и Ярнкрок.
Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» будет обоюдоострая борьба, которая способна затянуться не только на дополнительные пять минут игрового времени.
Статистика для ставок
- «Тампа» не может победить три матча кряду
- Три из последних очных поединков не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.83, на гостей — 2.71.
Прогноз: Хозяева прервут неудачную серию матчей
- 2.61Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 3.74Даллас — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.80Аризона — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма вряд ли дело обойдется.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.