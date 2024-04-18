В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали-Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Купер и его «Тампа» взяли за правило заходить в плей-офф максимально скромно, поскольку по –иному шестое место в восточной конференции объяснить не получается.

Последние матчи: Команда из Флориды не смогла победить ни в одном из последних трех поединков, но это не помеха для набора очков Кучерова.

Травмированные игроки: Больше тревожит тот факт, что коллектив заходит в раунд на выбывание без Брауна, Йоханссона, Мотта, Сергачева и Флери.

Общий тонус клуба: С «Торонто» вполне может оказаться матч из разряда «на потеху зрителям», но ничего общего с продуманным и рациональным хоккеем в плей-офф он иметь не будет.

«Торонто»

Турнирное положение: В завершающем поединке сезона «Торонто» ничего не нужно и можно просто поиграть в свое удовольствие, поскольку пятая позиция в восточной конференции от клуба Кифа уже никуда не денется.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Тем более в последних матчах хоккеисты не могли порадовать своих поклонников победами, а перед скоро стартующим плей-офф хочется закончить регулярки на мажорной ноте.

Травмированные игроки: Не очень радует большое количество травмированных хоккеистов, которые лечатся на протяжении длительного времени. Сюда относятся Макманн, Доми, Клинберг и Ярнкрок.

Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» будет обоюдоострая борьба, которая способна затянуться не только на дополнительные пять минут игрового времени.

Статистика для ставок

«Тампа» не может победить три матча кряду

Три из последних очных поединков не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.83, на гостей — 2.71.

Прогноз: Хозяева прервут неудачную серию матчей

Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма вряд ли дело обойдется.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.