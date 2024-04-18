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    «Тампа» прервет неудачную серию?

    «Тампа» — «Торонто». Ставка (к. 2.28), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Торонто»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали-Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Купер и его «Тампа» взяли за правило заходить в плей-офф максимально скромно, поскольку по –иному шестое место в восточной конференции объяснить не получается.

    Последние матчи: Команда из Флориды не смогла победить ни в одном из последних трех поединков, но это не помеха для набора очков Кучерова.

    Травмированные игроки: Больше тревожит тот факт, что коллектив заходит в раунд на выбывание без Брауна, Йоханссона, Мотта, Сергачева и Флери.

    Общий тонус клуба: С «Торонто» вполне может оказаться матч из разряда «на потеху зрителям», но ничего общего с продуманным и рациональным хоккеем в плей-офф он иметь не будет.

    «Торонто»

    Турнирное положение: В завершающем поединке сезона «Торонто» ничего не нужно и можно просто поиграть в свое удовольствие, поскольку пятая позиция в восточной конференции от клуба Кифа уже никуда не денется.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Тем более в последних матчах хоккеисты не могли порадовать своих поклонников победами, а перед скоро стартующим плей-офф хочется закончить регулярки на мажорной ноте.

    Травмированные игроки: Не очень радует большое количество травмированных хоккеистов, которые лечатся на протяжении длительного времени. Сюда относятся Макманн, Доми, Клинберг и Ярнкрок.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» будет обоюдоострая борьба, которая способна затянуться не только на дополнительные пять минут игрового времени.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» не может победить три матча кряду

    • Три из последних очных поединков не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.83, на гостей — 2.71.

    Прогноз: Хозяева прервут неудачную серию матчей

    Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма вряд ли дело обойдется.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.28.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Торонто» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» прервет неудачную серию?
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