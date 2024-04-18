ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Бавария»ЛЧ. Вторая серия классики от «Ман Сити» и «Реала», «Атлетико» против «Желтой стены» и непобедимая «Бавария» Джамал МусиалаТрансферный дайджест. 9-15 апреля Стефанос ЦиципасЦиципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник
  • 12:57
    • Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    «Жувентуде» и «Коринтианс» поделят очки

    «Жувентуде» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Коринтианс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Коринтианс»
    «Жувентуде» на своем поле примет «Коринтианс» во втором туре бразильской Серии А. Матч состоится 18 апреля и начнется в 02:00 по мск. «Жувентуде» — «Коринтианс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: Клуб из города Кашиас-ду-Сул в прошлом сезоне выступал в Серии Б и смог там занять второе место, которое позволило ему подняться в элиту.

    В первом туре нового розыгрыша Серии А «Жувентуде» на выезде расписал мировую с другим новичком «Криcиумой» — 1:1.

    Последние матчи: «Попугаи» свой последний проведенный поединок свели вничью со счетом 1:1, а до этого они провели два матча в финале Штата Гаучо, где проиграли «Гремио», расписав мировую дома 0:0 и проиграв в гостях 1:3.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Жувентуде» к предстоящей встречи подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период коллектив потерпел одно фиаско и расписал четыре мировые. И двух случаях данного отрезка он не смог забить. Перед этой же серией команда выиграла две встречи кряду.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу в прошлом розыгрыше Серии А выступил слабо, заняв 13 место, но получил билет в Южноамериканский кубок.

    Новый же чемпионат «Коринтианс» начал с домашней мировой против «Атлетико Минейро» со счетом 0:0.

  • Трансферный дайджест. 9-15 апреля
  • Антон Миранчук покинет «Локомотив», Мусиала готов переехать в АПЛ, Луис Альберто сыт игрой за «Лацио»
  • Вчера

    • Последние матчи: «Всемогущие» в этом месяце провели три поединка и ни разу не проиграли в них, выиграв раз при двух ничейных исходах. Причем за это время они пропустили в свои ворота лишь один мяч при пяти забитых.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Коринтианс» к данной игре подходит с 7-матчевйо беспроигрышной серией, в которой расписал три мировые и добился четырех викторий. Причем в данный отрезок времени команда в пяти поединка сохранила свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • У «Жувентуде» дома лишь одна виктория за прошедшие пять встреч при трех ничьих

    • «Коринтианс» в гостях не проигрывает в шести последних играх, выиграв три из них

    • На поле «Жувентуде» три из пяти минувших очных встреч этих клубов завершились вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Коринтианса» — 2.63, победа «Жувентуде» — 2.97, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь поставим здесь на обмен забитыми мячами, потому что «Жувентуде» в первом домашнем матче чемпионата постарается порадовать своих зрителей, а «Коринтианс» будет намерен провести дебютный гол в новом розыгрыше Серии А.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.14.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет ничья, ведь на поле «Жувентуде» эти клубы в последнее время часто выдавали мировые.

    Ставка: ничья за 3.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Накашима — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гахов — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Айн — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Аль-Ахед — Аль-Нахда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  8.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.20
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фамаликан — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Коринтианс» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. «Жувентуде» и «Коринтианс» поделят очки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры