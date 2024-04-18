«Жувентуде» на своем поле примет «Коринтианс» во втором туре бразильской Серии А. Матч состоится 18 апреля и начнется в 02:00 по мск. «Жувентуде» — «Коринтианс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: Клуб из города Кашиас-ду-Сул в прошлом сезоне выступал в Серии Б и смог там занять второе место, которое позволило ему подняться в элиту.

В первом туре нового розыгрыша Серии А «Жувентуде» на выезде расписал мировую с другим новичком «Криcиумой» — 1:1.

Последние матчи: «Попугаи» свой последний проведенный поединок свели вничью со счетом 1:1, а до этого они провели два матча в финале Штата Гаучо, где проиграли «Гремио», расписав мировую дома 0:0 и проиграв в гостях 1:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Жувентуде» к предстоящей встречи подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период коллектив потерпел одно фиаско и расписал четыре мировые. И двух случаях данного отрезка он не смог забить. Перед этой же серией команда выиграла две встречи кряду.

«Коринтианс»

Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу в прошлом розыгрыше Серии А выступил слабо, заняв 13 место, но получил билет в Южноамериканский кубок.

Новый же чемпионат «Коринтианс» начал с домашней мировой против «Атлетико Минейро» со счетом 0:0.

Последние матчи: «Всемогущие» в этом месяце провели три поединка и ни разу не проиграли в них, выиграв раз при двух ничейных исходах. Причем за это время они пропустили в свои ворота лишь один мяч при пяти забитых.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Коринтианс» к данной игре подходит с 7-матчевйо беспроигрышной серией, в которой расписал три мировые и добился четырех викторий. Причем в данный отрезок времени команда в пяти поединка сохранила свои ворота на замке.

Статистика для ставок

У «Жувентуде» дома лишь одна виктория за прошедшие пять встреч при трех ничьих

«Коринтианс» в гостях не проигрывает в шести последних играх, выиграв три из них

На поле «Жувентуде» три из пяти минувших очных встреч этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Коринтианса» — 2.63, победа «Жувентуде» — 2.97, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.54 соответственно.

Прогноз: В первую очередь поставим здесь на обмен забитыми мячами, потому что «Жувентуде» в первом домашнем матче чемпионата постарается порадовать своих зрителей, а «Коринтианс» будет намерен провести дебютный гол в новом розыгрыше Серии А.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.14.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет ничья, ведь на поле «Жувентуде» эти клубы в последнее время часто выдавали мировые.

Ставка: ничья за 3.20.