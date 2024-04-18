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    «Сент-Луис» одолеет победителя Запада?

    «Даллас» — «Сент-Луис». Ставка (к. 3.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Задачу минимум по этому сезону «Даллас» выполнил — победил в своей конференцию.

    Последние матчи: Можно не сомневаться, что на радостях «звезды» провалят страт плей-офф, но в последних поединках чувствовалась расслабленность на льду

    Травмированные игроки: На данный момент времени у техасского коллектива травмирован только финн Хаканпаа.

    Общий тонус клуба: С «Сень-Луисом» вполне может организоваться поражение, поскольку хозяева уже мыслями в серии против «Вегаса».

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: На последних неделях регулярного сезона на «Сент-Луис» навалились травмы, но лицо клуб из Миссури не потерял.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Баннистера проиграл только одну встречу «Каролине».

    Травмированные игроки: К завершению регулярки на «блюзменов» свалилось огромное количество повреждений и число травмированных игроков выросло с трех до шести.

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    Общий тонус клуба: Со «звездами» гости будут играть практически на равных, поскольку хозяева льда и так уже будут выходить на лед в качестве победителя западной конференции.

    Статистика для ставок

    • В трех из пяти последних очных встреч был овертайм

    • «Даллас» за семь последних домашних матчей проиграл лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.89, на гостей — 3.74.

    Прогноз: Гости вполне могут рассчитывать на победу в этом поединке

    Альтернативный прогноз: Во встрече будет много голов на любой вкус

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Сент-Луис» с коэффициентом 3.74. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» одолеет победителя Запада?
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