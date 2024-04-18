В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сент-Луис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Задачу минимум по этому сезону «Даллас» выполнил — победил в своей конференцию.

Последние матчи: Можно не сомневаться, что на радостях «звезды» провалят страт плей-офф, но в последних поединках чувствовалась расслабленность на льду

Травмированные игроки: На данный момент времени у техасского коллектива травмирован только финн Хаканпаа.

Общий тонус клуба: С «Сень-Луисом» вполне может организоваться поражение, поскольку хозяева уже мыслями в серии против «Вегаса».

«Сент-Луис»

Турнирное положение: На последних неделях регулярного сезона на «Сент-Луис» навалились травмы, но лицо клуб из Миссури не потерял.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Баннистера проиграл только одну встречу «Каролине».

Травмированные игроки: К завершению регулярки на «блюзменов» свалилось огромное количество повреждений и число травмированных игроков выросло с трех до шести.

Общий тонус клуба: Со «звездами» гости будут играть практически на равных, поскольку хозяева льда и так уже будут выходить на лед в качестве победителя западной конференции.

Статистика для ставок

В трех из пяти последних очных встреч был овертайм

«Даллас» за семь последних домашних матчей проиграл лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.89, на гостей — 3.74.

Прогноз: Гости вполне могут рассчитывать на победу в этом поединке

Альтернативный прогноз: Во встрече будет много голов на любой вкус

Ставка: П2 с коэффициентом 3.74.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.