«Даллас»
Турнирное положение: Задачу минимум по этому сезону «Даллас» выполнил — победил в своей конференцию.
Последние матчи: Можно не сомневаться, что на радостях «звезды» провалят страт плей-офф, но в последних поединках чувствовалась расслабленность на льду
Травмированные игроки: На данный момент времени у техасского коллектива травмирован только финн Хаканпаа.
Общий тонус клуба: С «Сень-Луисом» вполне может организоваться поражение, поскольку хозяева уже мыслями в серии против «Вегаса».
«Сент-Луис»
Турнирное положение: На последних неделях регулярного сезона на «Сент-Луис» навалились травмы, но лицо клуб из Миссури не потерял.
Последние матчи: За четыре последних матча коллектив Баннистера проиграл только одну встречу «Каролине».
Травмированные игроки: К завершению регулярки на «блюзменов» свалилось огромное количество повреждений и число травмированных игроков выросло с трех до шести.
Общий тонус клуба: Со «звездами» гости будут играть практически на равных, поскольку хозяева льда и так уже будут выходить на лед в качестве победителя западной конференции.
Статистика для ставок
- В трех из пяти последних очных встреч был овертайм
- «Даллас» за семь последних домашних матчей проиграл лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.89, на гостей — 3.74.
Прогноз: Гости вполне могут рассчитывать на победу в этом поединке
- 1.80Аризона — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.64Флорида — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.79Виннипег — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
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Альтернативный прогноз: Во встрече будет много голов на любой вкус
Ставка: П2 с коэффициентом 3.74.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.