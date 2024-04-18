В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Маллет Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аризона»

Турнирное положение: На данный момент времени более веселой команды, чем «Аризона», представить практически невозможно. Хоть клуб и плетется на 13 месте в западной конференции, но все равно продолжает выдавать настоящие концерты

Последние матчи: В последней игре против «Калгари» были реальные шансы на победу, но в матче с 11 голами все же более удачливой оказалась канадская команда.

Травмированные игроки: Туриньи не может рассчитывать на Бойда, Бьюгстада, Вебера, Ворачека, Дермотта и Хэйтона.

Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» ожидается такой же без башенный матч, в котором победу вполне могут забрать хозяева поединка.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Относительно настроения и общего желания играть на победу к «Эдмонтону» есть вопросы.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Заметно, как лидеры экономят силы в преддверии предстоящего плей-офф, но даже в таком эконом-режиме она накидывать полную авоську голов тому же «Сан-Хосе» (9:2).

Травмированные игроки: На финише регулярки травмировался Эвандер Кейн, и его может очень не хватить в скоро стартующем плей-офф.

Общий тонус клуба: Ожидается, что предстоящий поединок также окажется результативным, но говорить об однозначной победе гостей не стоит.

Статистика для ставок

«Аризона» в четырех из последних пяти игр на своем льду не забрасывала меньше шести голов за матч

«Эдмонтон» проиграл свой последний матч «койотам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.65, на ничью — 5.30, на гостей — 1.53.

Прогноз: «Эдмонтон» не упустит шанс отомстить за проигрыш в последнем очном матче

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этой игре зрителям будет обеспечен

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.43.