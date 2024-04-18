«Аризона»
Турнирное положение: На данный момент времени более веселой команды, чем «Аризона», представить практически невозможно. Хоть клуб и плетется на 13 месте в западной конференции, но все равно продолжает выдавать настоящие концерты
Последние матчи: В последней игре против «Калгари» были реальные шансы на победу, но в матче с 11 голами все же более удачливой оказалась канадская команда.
Травмированные игроки: Туриньи не может рассчитывать на Бойда, Бьюгстада, Вебера, Ворачека, Дермотта и Хэйтона.
Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» ожидается такой же без башенный матч, в котором победу вполне могут забрать хозяева поединка.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Относительно настроения и общего желания играть на победу к «Эдмонтону» есть вопросы.
Последние матчи: Заметно, как лидеры экономят силы в преддверии предстоящего плей-офф, но даже в таком эконом-режиме она накидывать полную авоську голов тому же «Сан-Хосе» (9:2).
Травмированные игроки: На финише регулярки травмировался Эвандер Кейн, и его может очень не хватить в скоро стартующем плей-офф.
Общий тонус клуба: Ожидается, что предстоящий поединок также окажется результативным, но говорить об однозначной победе гостей не стоит.
Статистика для ставок
- «Аризона» в четырех из последних пяти игр на своем льду не забрасывала меньше шести голов за матч
- «Эдмонтон» проиграл свой последний матч «койотам»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.65, на ничью — 5.30, на гостей — 1.53.
Прогноз: «Эдмонтон» не упустит шанс отомстить за проигрыш в последнем очном матче
- 2.64Флорида — Торонто: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.79Виннипег — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.88Ванкувер — Калгари: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей в этой игре зрителям будет обеспечен
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.43.