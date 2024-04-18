18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Крисиума». Начало игры — в 02:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Крисиума»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» ставит перед собой амбициозные цели. Команда явно способна сверкнуть в чемпионате.

При этом «Атлетико Минейро» выиграл чемпионат штата Минейро. В финале был обыгран «Крузейро» (3:1).

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Атлетико Минейро» расписал мировую с «Коринтиансом» (0:0).

А вот до того команда выиграла трижды кряду. Да и опытный Халк до сих пор зажигает, и явно поможет команде!

В Кубке Либертадорес команда выступает успешно. В своей группе она лидирует, выиграв в двух стартовых поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, нужно поднатореть во всех компонентах.

Матчи против «Крисиумы» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Атлетико Минейро» явно сильнее столь скромного оппонента.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Тигры» в нынешнем сезоне явно обречены на борьбу за выживание. Новичок элиты имеет достаточно скромный состав.

Притом, что «Крисиума» очень удачно выступила в чемпионате своего штата Катариненсе. В финале команда по сумме двух встреч одолела «Бруске».

Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла один пункт. «Крисиума» не смогла одолеть «Жувентуде» (1:1).

Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Да и оборону не назовешь слишком монолитной.

Зато не проигрывает «Крисиума» уже 4 матча кряду. Правда, в каждом из них «тигры» пропускали по голу.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крисиума» выглядит относительно стабильно. «Тигры» способны прибавить в игре и результатах.

Наверняка сможет выстрелить Ренато Кайзер. Форвард «тигров» уже открыл счет своим голам в новом чемпионате.

Притом, что «Крисиума» обладает довольно-таки скромным составом. Однако дать бой «тигры» смогут кому угодно.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Крисиума» явно постарается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

Статистика для ставок

До последней ничьей «Атлетико Минейро» выиграл в 3 матчах кряду

И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

Последний очный поединок соперников завершился победой «Крисиумы» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.88.

Прогноз: Хозяева явно сильнее, но и в составе «тигров» есть кому забивать.

В четырех из пяти последних очных поединков этих соперников забить получалось у обоих.

Ставка: Обе забьют за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.15