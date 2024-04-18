«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» ставит перед собой амбициозные цели. Команда явно способна сверкнуть в чемпионате.
При этом «Атлетико Минейро» выиграл чемпионат штата Минейро. В финале был обыгран «Крузейро» (3:1).
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Атлетико Минейро» расписал мировую с «Коринтиансом» (0:0).
А вот до того команда выиграла трижды кряду. Да и опытный Халк до сих пор зажигает, и явно поможет команде!
В Кубке Либертадорес команда выступает успешно. В своей группе она лидирует, выиграв в двух стартовых поединках.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, нужно поднатореть во всех компонентах.
Матчи против «Крисиумы» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Атлетико Минейро» явно сильнее столь скромного оппонента.
«Крисиума»
Турнирное положение: «Тигры» в нынешнем сезоне явно обречены на борьбу за выживание. Новичок элиты имеет достаточно скромный состав.
Притом, что «Крисиума» очень удачно выступила в чемпионате своего штата Катариненсе. В финале команда по сумме двух встреч одолела «Бруске».
Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла один пункт. «Крисиума» не смогла одолеть «Жувентуде» (1:1).
Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Да и оборону не назовешь слишком монолитной.
Зато не проигрывает «Крисиума» уже 4 матча кряду. Правда, в каждом из них «тигры» пропускали по голу.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крисиума» выглядит относительно стабильно. «Тигры» способны прибавить в игре и результатах.
Наверняка сможет выстрелить Ренато Кайзер. Форвард «тигров» уже открыл счет своим голам в новом чемпионате.
Притом, что «Крисиума» обладает довольно-таки скромным составом. Однако дать бой «тигры» смогут кому угодно.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Крисиума» явно постарается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.
Статистика для ставок
- До последней ничьей «Атлетико Минейро» выиграл в 3 матчах кряду
- И те, и другие выиграли чемпионат своего штата
- Последний очный поединок соперников завершился победой «Крисиумы» (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.88.
- 2.18Барселона — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Боруссия Д — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 7.50ЦСКА — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Хозяева явно сильнее, но и в составе «тигров» есть кому забивать.
В четырех из пяти последних очных поединков этих соперников забить получалось у обоих.
Ставка: Обе забьют за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.15