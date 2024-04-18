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    «Атлетико Минейро» — «Крисиума». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Крисиума»
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    Халк
    18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Крисиума». Начало игры — в 02:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Крисиума»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Апреля 2024 года
    Атлетико Минейро
  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 02:00 Крикума Крикума
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» ставит перед собой амбициозные цели. Команда явно способна сверкнуть в чемпионате.

    При этом «Атлетико Минейро» выиграл чемпионат штата Минейро. В финале был обыгран «Крузейро» (3:1).

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Атлетико Минейро» расписал мировую с «Коринтиансом» (0:0).

    А вот до того команда выиграла трижды кряду. Да и опытный Халк до сих пор зажигает, и явно поможет команде!

    В Кубке Либертадорес команда выступает успешно. В своей группе она лидирует, выиграв в двух стартовых поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, нужно поднатореть во всех компонентах.

    Матчи против «Крисиумы» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Атлетико Минейро» явно сильнее столь скромного оппонента.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Тигры» в нынешнем сезоне явно обречены на борьбу за выживание. Новичок элиты имеет достаточно скромный состав.

    Притом, что «Крисиума» очень удачно выступила в чемпионате своего штата Катариненсе. В финале команда по сумме двух встреч одолела «Бруске».

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    • Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла один пункт. «Крисиума» не смогла одолеть «Жувентуде» (1:1).

    Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Да и оборону не назовешь слишком монолитной.

    Зато не проигрывает «Крисиума» уже 4 матча кряду. Правда, в каждом из них «тигры» пропускали по голу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крисиума» выглядит относительно стабильно. «Тигры» способны прибавить в игре и результатах.

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    Наверняка сможет выстрелить Ренато Кайзер. Форвард «тигров» уже открыл счет своим голам в новом чемпионате.

    Притом, что «Крисиума» обладает довольно-таки скромным составом. Однако дать бой «тигры» смогут кому угодно.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Крисиума» явно постарается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

    Статистика для ставок

    • До последней ничьей «Атлетико Минейро» выиграл в 3 матчах кряду

    • И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

    • Последний очный поединок соперников завершился победой «Крисиумы» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.93 и 1.88.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее, но и в составе «тигров» есть кому забивать.

    В четырех из пяти последних очных поединков этих соперников забить получалось у обоих.

    Ставка: Обе забьют за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.15

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Крисиума» с коэффициентом 2.19. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Голевой бартер заказывали?!
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