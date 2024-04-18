18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 01:00 мск. «Гремио» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Гремио»

Турнирное положение: «Гремио» явно поборется за попадание в первую шестерку. По составу команда выглядит вполне-себе прилично.

При этом «Гремио» выиграл чемпионат штата Гаучо. В финале команда нанесла поражение «Жувентуде» (3:1).

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Гремио» уступил «Васко да Гаме» (1:2).

А вот «Уачипато» в рамках Кубка Либертадорес команда уступила. «Гремио» пропустил от чилийцев 2 безответных мяча.

Причем в Кубке Либертадорес команда проиграла оба матча. Сейчас она замыкает турнирную таблицу своего квартета.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит нестабильно. «Гремио» проиграл в 2 своих последних матчах.

Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» проиграл 3 раза при 2 викториях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться разжиться первыми очками в чемпионате. «Гремио» постарается дать бой лидеру..

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» в нынешнем сезоне явно поборется за чемпионский титул. Команда обладает качественным подбором игроков.

Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» удачно выступил в чемпионате своего штата. В финале команда не оставила шансов «Малинге» (3:0).

Последние матчи: в последнем своем поединке команда победила. «Атлетико Паранаэнсе» переиграл «Куябу» (4:0).

В 8 своих последних матчах команда добыла победы. Причем в 3 последних поединках она оставляла свои ворота сухими.

На текущий момент «Атлетико Паранаэнсе» находится на 1 месте в таблице. Да и по игре команда выглядит мощнее всех в лиге.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» по-настоящему блистает. Команда явно постарается оторваться от преследователей с первых туров.

До сих пор в деле опытнейший Фернандиньо. 38-летний ветеран еще приносит пользу команде.

Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» в 3 последних матчах настрелял 13 мячей. Пресловутый сплав опыта и молодости дает результат!

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Атлетико Паранаэнсе» явно постарается воспользоваться проблемами оппонента.

Статистика для ставок

«Атлетико Паранаэнсе» имеет действующую восьмиматчевую победную серию

И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

Последний очный поединок соперников завершился победой «Атлетико Паранаэнсе» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно непохожими коэффициентами — 2.03 и 1.79.

Прогноз: Обе команды наверняка будут максимально активны в атаке, так что ждем голевого изобилия.

«Атлетико Паранаэнсе» явно будет стремиться закрепиться в лидерах, да и «Гремио» палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Атлетико Паранаэнсе» переиграет хозяев.

Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 3.19