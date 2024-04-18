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    Да будет голевое изобилие!

    «Гремио» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Гремио»
    18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 01:00 мск. «Гремио» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Апреля 2024 года
    Гремио
  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 01:00 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
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    «Гремио»

    Турнирное положение: «Гремио» явно поборется за попадание в первую шестерку. По составу команда выглядит вполне-себе прилично.

    При этом «Гремио» выиграл чемпионат штата Гаучо. В финале команда нанесла поражение «Жувентуде» (3:1).

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. «Гремио» уступил «Васко да Гаме» (1:2).

    А вот «Уачипато» в рамках Кубка Либертадорес команда уступила. «Гремио» пропустил от чилийцев 2 безответных мяча.

    Причем в Кубке Либертадорес команда проиграла оба матча. Сейчас она замыкает турнирную таблицу своего квартета.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит нестабильно. «Гремио» проиграл в 2 своих последних матчах.

    Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Гремио» проиграл 3 раза при 2 викториях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться разжиться первыми очками в чемпионате. «Гремио» постарается дать бой лидеру..

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» в нынешнем сезоне явно поборется за чемпионский титул. Команда обладает качественным подбором игроков.

    Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» удачно выступил в чемпионате своего штата. В финале команда не оставила шансов «Малинге» (3:0).

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке команда победила. «Атлетико Паранаэнсе» переиграл «Куябу» (4:0).

    В 8 своих последних матчах команда добыла победы. Причем в 3 последних поединках она оставляла свои ворота сухими.

    На текущий момент «Атлетико Паранаэнсе» находится на 1 месте в таблице. Да и по игре команда выглядит мощнее всех в лиге.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» по-настоящему блистает. Команда явно постарается оторваться от преследователей с первых туров.

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    До сих пор в деле опытнейший Фернандиньо. 38-летний ветеран еще приносит пользу команде.

    Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» в 3 последних матчах настрелял 13 мячей. Пресловутый сплав опыта и молодости дает результат!

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Атлетико Паранаэнсе» явно постарается воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Паранаэнсе» имеет действующую восьмиматчевую победную серию

    • И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

    • Последний очный поединок соперников завершился победой «Атлетико Паранаэнсе» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно непохожими коэффициентами — 2.03 и 1.79.

    Прогноз: Обе команды наверняка будут максимально активны в атаке, так что ждем голевого изобилия.

    «Атлетико Паранаэнсе» явно будет стремиться закрепиться в лидерах, да и «Гремио» палец в рот не клади.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Атлетико Паранаэнсе» переиграет хозяев.

    Ставка: Победа «Атлетико Паранаэнсе» за 3.19

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Гремио» — «Атлетико Паранаэнсе» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
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