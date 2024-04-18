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    «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама»
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    «Васко да Гама»
    18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Васко да Гама». Начало игры — в 01:00 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Апреля 2024 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 01:00 Васко да Гама Васко да Гама
  • Бразилия. Серия А
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    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» явно поборется за попадание в топ-6. По составу команда выглядит довольно неплохо.

    При этом «Ред Булл Брагантино» дошел до полуфинала чемпионата штата Паулиста. Там «быки» уступили «Сантосу» (1:3).

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла ничейный результат. «Ред Булл Брагантино» расписал мировую с «Флуминенсе» (2:2).

    А вот «Расингу» в рамках Южноамериканского кубка команда уступила. «Быки» пропустили в свои ворота 3 безответных мяча.

    А вот до того был обыгран «Кокьюимбо» (1:0). Так что стабильности результатов не видно даже в подзорную трубу.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, «быкам» нужно поднатореть в плане реализации.

    Матчи против «Васко да Гамы» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ред Булл Брагантино» проиграл 2 раза при одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Ред Булл Брагантино» наверняка сыграет первым номером.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» в нынешнем сезоне явно поборется за высокие места. Команда обладает приличным подбором игроков.

    Притом, что «Васко да Гама» не очень удачно выступил в чемпионате своего штата Кариока. В полуфинале команда уступила скромному «Нова-Игуасу» (0:1).

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке команда победила. «Васко да Гама» переиграл «Гремио» (2:1).

    Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Да и оборону сверхнадежной не назовешь.

    На текущий момент «Васко да Гама» находится на 4 месте в таблице. Да и «быкам» команда не проигрывала уже 3 года.

    Не сыграют: Дмитри Пайе — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Васко да Гама» выглядит достаточно стабильно. Команда явно постарается закрепиться в верхней части таблицы.

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    Наверняка свое веское слово скажет форвард Давид. Именно он забил один из мячей в стартовом туре чемпионата Бразилии.

    Притом, что «Васко да Гама» обладает довольно-таки приличным составом. Правда, команде уж очень не хватает креативного Димитри Пайе.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Васко да Гама» явно постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Быки» не выигрывали в 2 последних матчах

    • И те, и другие дошли до полуфинала чемпионата своего штата

    • Последний очный поединок соперников завершился победой «Васко да Гамы» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ред Булл Брагантино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 4.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно непохожими коэффициентами — 2.09 и 1.75.

    Прогноз: Обе команды явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.

    «Васко да Гама» явно будет стремиться закрепиться в группе лидеров, так что ждем от гостей надлежащей активности.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.50

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    Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Васко да Гама» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не ждите!
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