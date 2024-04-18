В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Нью-Йорк Айлендерс», который смог собраться мыслями и на дистанции последних двух недель залезть в зону плей-офф.

Последние матчи: Заслуги Руа в этом огромные, но для этого ему потребовалась половина регулярки. Если не считать проигрыш по буллитам «Рейнджерс», то последнее поражение «островитян» пришлось на конец марта.

Травмированные игроки: За команду из Нью-Йорка не могут выступать Маклин и Мэйфилд. С потерей первого можно как-то прожить, а вот без второго «островитянам» приходится крайне туго.

Общий тонус клуба: Вполне вероятно, что в этом матче у хозяев выйдет полу резервный состав, поэтому победа гостей более, чем вероятна.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Рывок «Питтсбурга» оказался не менее впечатляющим, поэтому заключительный матч регулярного сезона получится нешуточным по своему накалу.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Однако подопечным Салливана не повезло проиграть предпоследний матч «Бостону», итог которого значительно отразился на перспективах сыграть в кубковой весне.

Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона своему клубу не могли помочь Аккиари, Грейвс и Ньето. Они в лазарете находятся и по сей день.

Общий тонус клуба: Для пенсильванского клуба одной победы в этом матче точно не хвати, поскольку нужно рассчитывать на осечки соперников.

Статистика для ставок

«Островитяне» за восемь последних поединков проиграли лишь раз

«Питтсбург» набирает очки в шести последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.58, на гостей — 2.61.

Прогноз: Гости вырвут победу в этом матче

Альтернативный прогноз: Много голов от предстоящего поединка ждать не стоит

Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.