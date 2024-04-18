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    «Пингвины» одержат важную победу?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.61), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Нью-Йорк Айлендерс», который смог собраться мыслями и на дистанции последних двух недель залезть в зону плей-офф.

    Последние матчи: Заслуги Руа в этом огромные, но для этого ему потребовалась половина регулярки. Если не считать проигрыш по буллитам «Рейнджерс», то последнее поражение «островитян» пришлось на конец марта.

    Травмированные игроки: За команду из Нью-Йорка не могут выступать Маклин и Мэйфилд. С потерей первого можно как-то прожить, а вот без второго «островитянам» приходится крайне туго.

    Общий тонус клуба: Вполне вероятно, что в этом матче у хозяев выйдет полу резервный состав, поэтому победа гостей более, чем вероятна.

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Рывок «Питтсбурга» оказался не менее впечатляющим, поэтому заключительный матч регулярного сезона получится нешуточным по своему накалу.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Однако подопечным Салливана не повезло проиграть предпоследний матч «Бостону», итог которого значительно отразился на перспективах сыграть в кубковой весне.

    Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона своему клубу не могли помочь Аккиари, Грейвс и Ньето. Они в лазарете находятся и по сей день.

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    Общий тонус клуба: Для пенсильванского клуба одной победы в этом матче точно не хвати, поскольку нужно рассчитывать на осечки соперников.

    Статистика для ставок

    • «Островитяне» за восемь последних поединков проиграли лишь раз

    • «Питтсбург» набирает очки в шести последних гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.58, на гостей — 2.61.

    Прогноз: Гости вырвут победу в этом матче

    Альтернативный прогноз: Много голов от предстоящего поединка ждать не стоит

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» с коэффициентом 2.61. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Пингвины» одержат важную победу?
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