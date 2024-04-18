«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Нью-Йорк Айлендерс», который смог собраться мыслями и на дистанции последних двух недель залезть в зону плей-офф.
Последние матчи: Заслуги Руа в этом огромные, но для этого ему потребовалась половина регулярки. Если не считать проигрыш по буллитам «Рейнджерс», то последнее поражение «островитян» пришлось на конец марта.
Травмированные игроки: За команду из Нью-Йорка не могут выступать Маклин и Мэйфилд. С потерей первого можно как-то прожить, а вот без второго «островитянам» приходится крайне туго.
Общий тонус клуба: Вполне вероятно, что в этом матче у хозяев выйдет полу резервный состав, поэтому победа гостей более, чем вероятна.
«Питтсбург»
Турнирное положение: Рывок «Питтсбурга» оказался не менее впечатляющим, поэтому заключительный матч регулярного сезона получится нешуточным по своему накалу.
Последние матчи: Однако подопечным Салливана не повезло проиграть предпоследний матч «Бостону», итог которого значительно отразился на перспективах сыграть в кубковой весне.
Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона своему клубу не могли помочь Аккиари, Грейвс и Ньето. Они в лазарете находятся и по сей день.
Общий тонус клуба: Для пенсильванского клуба одной победы в этом матче точно не хвати, поскольку нужно рассчитывать на осечки соперников.
Статистика для ставок
- «Островитяне» за восемь последних поединков проиграли лишь раз
- «Питтсбург» набирает очки в шести последних гостевых матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.42, на ничью — 4.58, на гостей — 2.61.
Прогноз: Гости вырвут победу в этом матче
- 2.28Тампа — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 3.74Даллас — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.80Аризона — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Много голов от предстоящего поединка ждать не стоит
Ставка: П2 с коэффициентом 2.61.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.51.