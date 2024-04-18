18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Крузейро». Начало игры — в 02:00 мск. «Форталеза» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» ставит перед собой амбициозные цели. Команда явно способна побороться за самые высокие места.

При этом «Форталеза» не сумела выиграть чемпионат своего штата Сеаренсе. В серии пенальти команда в финале уступила «Сеаре».

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла три очка. «Форталеза» нанесла поражение «Сан-Паулу» (2:1).

Причем не проигрывает команда уже 5 матчей кряду. В этих поединках она забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

В Южноамериканском кубке команда также выступает успешно. В своей группе она лидирует, выиграв в двух стартовых поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полный штиль.

Матчи против «Крузейро» для команды складываются традиционно удачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» нынче явно сильнее оппонента.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Лисы» стартовали в чемпионате успешно. Команда со счетом 3:2 переиграла «Ботафого».

Притом, что «Крузейро» неудачно выступил в чемпионате штата Минейро. В финале команда по сумме двух встреч уступила «Атлетико Минейро» (2:2, 1:3).

Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла три очка. «Крузейро» забил решающий мяч в самом эндшпиле встречи.

Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Особенно много вопросов вызывает надежность тылов.

Зато не проигрывает «Крузейро» уже 2 матча кряду. Правда, в них команда пропустила целых 5 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крузейро» выглядит относительно неплохо. «Лисы» постараются зацепиться за очки в Форталезе.

Последний очный поединок с «Форталезой» принес команде минимальную викторию. «Лисы» тогда забили в самой концовке.

Притом, что «Крузейро» обладает довольно-таки скромным составом. Однако команда не раз и не два доказывала свою состоятельность.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Крузейро» явно постарается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

Статистика для ставок

«Форталеза» выиграла в 2 своих последних матчах

И те, и другие проиграли в финале чемпионата своего штата

Последний очный поединок соперников завершился победой «Крузейро» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

Прогноз: Хозяева явно сильнее, но и в составе «Форталезы» есть кому забивать.

«Форталеза» в последних матчах заметно прибавила, тогда как «лисы» имеют проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.58.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники сумеют огорчить друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.06