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    «Форталеза» быстро приструнит «лис»

    «Форталеза» — «Крузейро». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Крузейро»
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    «Форталеза»
    18 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Крузейро». Начало игры — в 02:00 мск. «Форталеза» — «Крузейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Апреля 2024 года
    Форталеза
  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 02:00 Крузейро Крузейро
  • Бразилия. Серия А
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    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» ставит перед собой амбициозные цели. Команда явно способна побороться за самые высокие места.

    При этом «Форталеза» не сумела выиграть чемпионат своего штата Сеаренсе. В серии пенальти команда в финале уступила «Сеаре».

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла три очка. «Форталеза» нанесла поражение «Сан-Паулу» (2:1).

    Причем не проигрывает команда уже 5 матчей кряду. В этих поединках она забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    В Южноамериканском кубке команда также выступает успешно. В своей группе она лидирует, выиграв в двух стартовых поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в кадровом плане у «Форталезы» полный штиль.

    Матчи против «Крузейро» для команды складываются традиционно удачно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Форталеза» нынче явно сильнее оппонента.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Лисы» стартовали в чемпионате успешно. Команда со счетом 3:2 переиграла «Ботафого».

    Притом, что «Крузейро» неудачно выступил в чемпионате штата Минейро. В финале команда по сумме двух встреч уступила «Атлетико Минейро» (2:2, 1:3).

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    • Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда добыла три очка. «Крузейро» забил решающий мяч в самом эндшпиле встречи.

    Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Особенно много вопросов вызывает надежность тылов.

    Зато не проигрывает «Крузейро» уже 2 матча кряду. Правда, в них команда пропустила целых 5 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Крузейро» выглядит относительно неплохо. «Лисы» постараются зацепиться за очки в Форталезе.

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    Последний очный поединок с «Форталезой» принес команде минимальную викторию. «Лисы» тогда забили в самой концовке.

    Притом, что «Крузейро» обладает довольно-таки скромным составом. Однако команда не раз и не два доказывала свою состоятельность.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Крузейро» явно постарается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту.

    Статистика для ставок

    • «Форталеза» выиграла в 2 своих последних матчах

    • И те, и другие проиграли в финале чемпионата своего штата

    • Последний очный поединок соперников завершился победой «Крузейро» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.38, а победа оппонента — в скромные 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее, но и в составе «Форталезы» есть кому забивать.

    «Форталеза» в последних матчах заметно прибавила, тогда как «лисы» имеют проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Форталезы» в 1 тайме за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники сумеют огорчить друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Крузейро» с коэффициентом 2.58. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. «Форталеза» быстро приструнит «лис»
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