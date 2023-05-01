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    «Дженоа» добудет три очка

    «Зюйдтироль» — «Дженоа». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия В, 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зюйдтироль» — «Дженоа»
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    «Дженоа»
    «Зюйдтироль» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Зюйдтироль» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 01 Мая 2023 года
    Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
    •  Зюйдтироль 16:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    «Зюйдтироль»

    Эта команда на данный момент находится на 4 месте. Правда, на нем еще нужно удержаться, ведь конкуренты поджимают.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 34 матче забить удалось всего 35 мячей.

    В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде «Зюйдтироль» расписал сухую мировую с «Фрозиноне».

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    До того команда Пьерпаоло Бисоли минимально уступила «Асколи». Да и вообще, не забивает «Зюйдтироль» уже 3 матча кряду.

    А вот в матче первого круга «Зюйдтироль» по всем статьям уступил генуэзцам (2:0). Так что диспозиция хозяев нынче не столь позитивная.

    «Дженоа»

    Эта команда сражается за возвращение в Серию А. Пока получается неплохо: 2 место с отрывом в 6 пунктов от идущего следом «Бари».

    «Дженоа» имеет достаточно надежные тылы. В 34 сыгранных матчах генуэзцы пропустили в свои ворота всего 21 мяч.

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  • 26/04/2023

    • В минувшем туре «Дженоа» минимально переиграла «Читтаделлу». Более того, генуэзцы не пропускают в двух матчах подряд.

    Генуэзцы сейчас находятся на хорошем ходу. У команды есть все шансы оформить возвращение в элитный дивизион досрочно.

    В этой встрече гости явно будут активно атаковать. «Дженоа» банально сильнее соперника, к тому же мотивирована как можно скорее обеспечить себе место в Серии А на будущий сезон.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Зюйдтироля» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.20.

    Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же находятся в отличной форме.

    Наш прогноз — Победа «Дженоа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    «Зюйдтироль» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на футбол. «Дженоа» добудет три очка
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