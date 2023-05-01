«Зюйдтироль»
Эта команда на данный момент находится на 4 месте. Правда, на нем еще нужно удержаться, ведь конкуренты поджимают.
Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 34 матче забить удалось всего 35 мячей.
В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде «Зюйдтироль» расписал сухую мировую с «Фрозиноне».
До того команда Пьерпаоло Бисоли минимально уступила «Асколи». Да и вообще, не забивает «Зюйдтироль» уже 3 матча кряду.
А вот в матче первого круга «Зюйдтироль» по всем статьям уступил генуэзцам (2:0). Так что диспозиция хозяев нынче не столь позитивная.
«Дженоа»
Эта команда сражается за возвращение в Серию А. Пока получается неплохо: 2 место с отрывом в 6 пунктов от идущего следом «Бари».
«Дженоа» имеет достаточно надежные тылы. В 34 сыгранных матчах генуэзцы пропустили в свои ворота всего 21 мяч.
В минувшем туре «Дженоа» минимально переиграла «Читтаделлу». Более того, генуэзцы не пропускают в двух матчах подряд.
Генуэзцы сейчас находятся на хорошем ходу. У команды есть все шансы оформить возвращение в элитный дивизион досрочно.
В этой встрече гости явно будут активно атаковать. «Дженоа» банально сильнее соперника, к тому же мотивирована как можно скорее обеспечить себе место в Серии А на будущий сезон.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Дженоа» предлагают — 2.00.
На викторию «Зюйдтироля» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Победа «Дженоа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.