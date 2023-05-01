«Севилья» примет «Жирону» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи в 22:00 мск. «Севилья» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы проводят свой лучший отрезок сезона. Команда трижды подряд победила в чемпионате и выбила для себя путевку в полуфинал Лиги Европы.

«Андалусийцы» отлично выступили в матче с «Ман Юнайтед». Проигрывая в гостях 0:2, хозяева сумели сравнять счет до конца матч и уже в ответном поединке добыть разгромную победу со счетом 3:0.

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В Примере «Севилья» всухую одолела «Валенсию» (2:0), разобралась с «Вильярреалом» (2:1) и минимально выиграла у «Атлетика». Таким образом, 3 победы из 4 команда одержала без пропущенных голов.

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«Севилья» набрала 13 очков в5 турах и это лучший результат. Она поднялась на 11-е место с 41 очком на счету.

«Жирона»

У «Жироны» то же количество баллов, что и у соперника. Она идет на строчку выше благодаря дополнительным показателям.

В апреле команда доказала, что она может настраиваться на сложных соперников и добывать результат. Так она сыграла нулевую ничью с «Барселоной» в начале месяца.

Самым главным событием, наверное даже всего сезона, для «Жироны» стала победа над мадридским «Реалом». Жирондинцы забили «сливочным» 4 мяча и выиграли со счетом 4:2, а нападающий Валентин Кастельанос отметился покером.

На этом фоне поражение от «Вальядолида» (0:1) выглядит несущественным. Помимо этого гости победили «Эльче» (2:0).

Прогноз и ставка

Котировки на эту встречу такие: 2.02 на победу «Севильи», 3.35 на ничью и 3.75 на победу «Жироны».

«Жирона» выиграла у «Реала», но это мог быть временный импульс. Это нестабильная команда и такой головокружительный успех однозначно повлияет. Гости перегорят.

«Севилья» выиграла 4 матча подряд, причем сделала это очень надежно, с одним пропущенным голом. При этом она выиграла 4 из 5 поединков дома. Можно поставить на ее победу.

«Севилья» не пропустила в 3 из 4 последних выступлений. Вторая рекомендуемая ставка — обе забьют (нет).