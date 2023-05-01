ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию «Спартак» — «Ростов»Взрывная концовка. «Спартак» спасся в матче с «Ростовом» ЦСКАОбляков тащит армейцев к серебру. Дубль хавбека помог ЦСКА выиграть в Грозном
  • 00:11
    • «Тулуза» разгромила «Нант» и выиграла Кубок Франции
    Все новости спорта

    «Севилья» продолжит свой подъем по таблице?

    «Севилья» — «Жирона». Ставка (к. 2.02) и прогноз на Примеру 1 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Окампос
    «Севилья» примет «Жирону» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи в 22:00 мск. «Севилья» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
    •

    «Севилья»

    Севильцы проводят свой лучший отрезок сезона. Команда трижды подряд победила в чемпионате и выбила для себя путевку в полуфинал Лиги Европы.

    «Андалусийцы» отлично выступили в матче с «Ман Юнайтед». Проигрывая в гостях 0:2, хозяева сумели сравнять счет до конца матч и уже в ответном поединке добыть разгромную победу со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Севилья — Жирона

    1X2Новым игрокам
  • 1.953.503.95Фрибет$40
    •

    В Примере «Севилья» всухую одолела «Валенсию» (2:0), разобралась с «Вильярреалом» (2:1) и минимально выиграла у «Атлетика». Таким образом, 3 победы из 4 команда одержала без пропущенных голов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Севилья» набрала 13 очков в5 турах и это лучший результат. Она поднялась на 11-е место с 41 очком на счету.

    «Жирона»

    У «Жироны» то же количество баллов, что и у соперника. Она идет на строчку выше благодаря дополнительным показателям.

    В апреле команда доказала, что она может настраиваться на сложных соперников и добывать результат. Так она сыграла нулевую ничью с «Барселоной» в начале месяца.

  • Это эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы?
  • Есть только два варианта, которые могут угрожать доминированию манчестерского клуба
  • 28/04/2023

    • Самым главным событием, наверное даже всего сезона, для «Жироны» стала победа над мадридским «Реалом». Жирондинцы забили «сливочным» 4 мяча и выиграли со счетом 4:2, а нападающий Валентин Кастельанос отметился покером.

    На этом фоне поражение от «Вальядолида» (0:1) выглядит несущественным. Помимо этого гости победили «Эльче» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту встречу такие: 2.02 на победу «Севильи», 3.35 на ничью и 3.75 на победу «Жироны».

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Жирона» выиграла у «Реала», но это мог быть временный импульс. Это нестабильная команда и такой головокружительный успех однозначно повлияет. Гости перегорят.

    «Севилья» выиграла 4 матча подряд, причем сделала это очень надежно, с одним пропущенным голом. При этом она выиграла 4 из 5 поединков дома. Можно поставить на ее победу.

    «Севилья» не пропустила в 3 из 4 последних выступлений. Вторая рекомендуемая ставка — обе забьют (нет).

    Ещё прогнозы на спорт
    23.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кудерметова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нисиока — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ренн — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  5.10
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на футбол. «Севилья» продолжит свой подъем по таблице?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры