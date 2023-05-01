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    Сможет ли «Алания» победить тульский «Арсенал»?

    «Алания» — «Арсенал» Тула. Ставки (к. 2.12) и прогноз на ФНЛ, 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Арсенал» Тула
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    «Алания»
    Матч 29-го тура Первой лиги России между «Аланией» и «Арсеналом» состоится в понедельник, 1 мая, и начнется в 14:30 мск. «Алания» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Мая 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 14:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Алания»

    По итогам 28 матчей команда из Владикавказа продолжает претендовать на повышение в Российскую премьер-лигу. В настоящий момент «Алания» занимает третье место в турнирной таблице. В активе владикавказцев 48 очков.

    «Красно-желтые» на пять пунктов отстают от второго «Рубина» и на три балла опережают четвертый «Енисей». С большой долей вероятности «барсы» смогут зацепиться хотя бы за переходные матчи за право выйти в Высшую лигу чемпионата России.

    Подопечные Олега Василенко 44 раза поразили ворота соперника в текущем сезона. В свои ворота команда из Владикавказа пропустила 30 мячей. Это третья лучшая статистика в лиге.

    Прогнозы на ФНЛ

    В последней игре «Алания» на выезде переиграла ярославский «Шинник» (1:0), а до этого сыграла вничью с «Волгарем» (2:2) и одолела «Велес» (2:1). Лишь перед этим команда уступил КАМАЗу (0:1).

    «Арсенал» Тула

    Тульская команда уже вряд ли сможет зацепиться даже за переходные игры. В настоящий момент туляки занимают только десятое место в турнирной таблице. В активе «канониров» 37 очков.

    Команда из Тулы на восемь пунктов отстает от четвертого «Енисея» и вряд ли сможет наверстать упущенное. К слову, «оружейники» также на восемь баллов опережают московский «Велес», который находится в зоне вылета во Вторую лигу.

    «Красно-желтые», скорее всего, так и завершат сезон в середине турнирной таблицы. По итогам 28 туров подопечные Александра Сторожука забили 33 мяча, а пропустили на один больше — 34.

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    • Сейчас у «Арсенала» четырехматчевая серия без побед. Они уступили «Рубину» (0:1), «Кубани» (1:2) и «Нефтехимику» (0:1), а также сыграли вничью с «Волгой» (0:0). Лишь до этого туляки смогли победить «Уфу» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Ставки на основные исходы принимаются с такими коэффициентами: 1.68 на победу «Алании», 3.84 на ничью и 5.00 на победу «Арсенала».

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    В матче первого круга «Алания» на выезде переиграла соперника со счетом 2:0.

    Наши ставка и прогноз — «Арсенал» не проиграет.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Алания» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Алания» победить тульский «Арсенал»?
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