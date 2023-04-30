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    «Старая Сеньора» вернется на победный путь

    «Болонья» — «Ювентус». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия А, 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Ювентус»
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    Адриен Рабьо
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Апреля 2023 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Болонья»

    Эта команда на данный момент находится на 8 месте. Правда, отставание от еврокубковой 6 строчки составляет 8 очков.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Болоньи» забили всего 40 мячей.

    Коэффициенты матча Болонья — Ювентус

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    Правда, минувший тур чемпионата принес команде лишь форменное разочарование. На выезде «Болонья» уступила «Вероне» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    До того команда дала бой «Милану» (1:1). Да и вообще, «Болонья» традиционно оказывает серьезное сопротивление грандам.

    А вот в матче первого круга «Болонья» по всем статьям уступила туринцам (3:0). Да и кадровые проблемы у команды не испарились.

    «Ювентус»

    Эта команда сражается за 2 место в чемпионате. Сейчас туринцы третьи, но отставание от «Лацио» составляет лишь 2 очка.

    «Ювентус» имеет сложности с реализацией. В 31 матче Серии А «Старая Сеньора» забила всего 47 раз.

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    • В минувшем туре «Ювентус» минимально уступил «Наполи». Более того, туринцы обходятся без побед уже 4 матча кряду.

    Вылетели туринцы и из Кубка Италии. После ничьей (1:1) в первом полуфинальном матче «Ювентус» на выезде минимально уступил «Интеру».

    В этой встрече гости явно будут активно атаковать. Пора бы туринцам возвращаться на победную дорогу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Болоньи» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

    Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же традиционно успешно противостоят «Болонье».

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» вернется на победный путь
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