«Болонья» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Эта команда на данный момент находится на 8 месте. Правда, отставание от еврокубковой 6 строчки составляет 8 очков.

Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Болоньи» забили всего 40 мячей.

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Правда, минувший тур чемпионата принес команде лишь форменное разочарование. На выезде «Болонья» уступила «Вероне» (2:1).

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До того команда дала бой «Милану» (1:1). Да и вообще, «Болонья» традиционно оказывает серьезное сопротивление грандам.

А вот в матче первого круга «Болонья» по всем статьям уступила туринцам (3:0). Да и кадровые проблемы у команды не испарились.

«Ювентус»

Эта команда сражается за 2 место в чемпионате. Сейчас туринцы третьи, но отставание от «Лацио» составляет лишь 2 очка.

«Ювентус» имеет сложности с реализацией. В 31 матче Серии А «Старая Сеньора» забила всего 47 раз.

В минувшем туре «Ювентус» минимально уступил «Наполи». Более того, туринцы обходятся без побед уже 4 матча кряду.

Вылетели туринцы и из Кубка Италии. После ничьей (1:1) в первом полуфинальном матче «Ювентус» на выезде минимально уступил «Интеру».

В этой встрече гости явно будут активно атаковать. Пора бы туринцам возвращаться на победную дорогу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.20.

На викторию «Болоньи» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей , к тому же традиционно успешно противостоят «Болонье».

Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.