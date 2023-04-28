«Лечче» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 19:30 мск. «Лечче» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лечче»

Команда на данный момент находится на 16-м месте. Правда, гандикап от опасной зоны составляет всего два очка.

Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Лечче» забили всего 26 мячей.

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Минувший тур чемпионата Италии принес команде лишь разочарование. На выезде клуб потерпел поражение от чемпиона «Милана» (0:2).

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Коллектив не знает побед восемь последних поединков во всех турнирах при семи поражениях, так что хозяева находятся в плохой форме.

«Удинезе»

Фриуланцы находятся на привычном для себя девятом месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 39 раз.

А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 31 поединке команда выиграла только 10 раз.

Свой последний поединок клуб провел успешно. «Зебры» дома сумели разгромить одного из аутсайдеров «Кремонезе» (3:0).

Этот успех прервал серию коллектива из трех поединков кряду без побед, поэтому демонстрирует неплохую форму и способен выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 2,52. Успех «Удинезе» оценивается в 3,05, ничья — в 3,16.

В пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,84, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.