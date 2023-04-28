ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство Маурисио ПочеттиноВерьте в Поча. Аргентинец — идеальный тренер, чтобы начать новую эру «Челси» Хосе Луис МендилибарФутбольный саботажник. Как Мендилибар спас «Севилью» от вылета из Ла Лиги
  • 23:59
    • Дубль Де Брейне помог «Ман Сити» разгромить «Арсенал»
    Все новости спорта

    Опустится ли «Лечче» в зону вылета?

    «Лечче» — «Удинезе». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 28 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Удинезе Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Удинезе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Удинезе» идет в середине таблицы
    «Лечче» сыграет на своем поле против «Удинезе» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 19:30 мск. «Лечче» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 28 Апреля 2023 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 19:30 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •

    «Лечче»

    Команда на данный момент находится на 16-м месте. Правда, гандикап от опасной зоны составляет всего два очка.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Лечче» забили всего 26 мячей.

    Коэффициенты матча Лечче — Удинезе

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.153.05Фрибет$40
    •

    Минувший тур чемпионата Италии принес команде лишь разочарование. На выезде клуб потерпел поражение от чемпиона «Милана» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Коллектив не знает побед восемь последних поединков во всех турнирах при семи поражениях, так что хозяева находятся в плохой форме.

    «Удинезе»

    Фриуланцы находятся на привычном для себя девятом месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 39 раз.

    А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 31 поединке команда выиграла только 10 раз.

  • Территория хаоса. Судьба «Ювентуса» вызывает смятение и гнев у топ-клубов Италии
  • Новый виток самого большого скандала в итальянском футболе со времен Кальчополи
  • Вчера

    • Свой последний поединок клуб провел успешно. «Зебры» дома сумели разгромить одного из аутсайдеров «Кремонезе» (3:0).

    Этот успех прервал серию коллектива из трех поединков кряду без побед, поэтому демонстрирует неплохую форму и способен выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 2,52. Успех «Удинезе» оценивается в 3,05, ничья — в 3,16.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,84, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.99
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Лос-Анжелес
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Колорадо — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хаддад-Майя -Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вольф — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эдмунд — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урарту — Ширак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вавассори — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Карацев — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лечче» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. Опустится ли «Лечче» в зону вылета?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры