«Лечче»
Команда на данный момент находится на 16-м месте. Правда, гандикап от опасной зоны составляет всего два очка.
Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Лечче» забили всего 26 мячей.
Коэффициенты матча Лечче — Удинезе
Минувший тур чемпионата Италии принес команде лишь разочарование. На выезде клуб потерпел поражение от чемпиона «Милана» (0:2).
Коллектив не знает побед восемь последних поединков во всех турнирах при семи поражениях, так что хозяева находятся в плохой форме.
«Удинезе»
Фриуланцы находятся на привычном для себя девятом месте в турнирной таблице. Зато оборона удинцев относительно монолитна, дав результативный сбой 39 раз.
А вот с победами у «Удинезе» явно не складывается. В 31 поединке команда выиграла только 10 раз.
Свой последний поединок клуб провел успешно. «Зебры» дома сумели разгромить одного из аутсайдеров «Кремонезе» (3:0).
Этот успех прервал серию коллектива из трех поединков кряду без побед, поэтому демонстрирует неплохую форму и способен выиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лечче», коэффициент на победу которого равен 2,52. Успех «Удинезе» оценивается в 3,05, ничья — в 3,16.
В пяти последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,84, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.