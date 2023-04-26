26 апреля в Мадриде на «Эстадио Метрополитано» в рамках 31-го тура испанской Примеры «Атлетико» сыграет против «Мальорки». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

С 65 зачетными пунктами «Атлетико» находится на третьем месте в турнирной таблице Примеры. На первые две позиции он не претендует, но в то же время и путевку в ЛЧ он упустить не должен, ведь от пятой строки оторвался на 12 пунктов.

На выходных «матрасники» потерпели выездное поражение от лидирующей «Барселоны» со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них первым с января. Причем тогда они также уступили 0:1 той же «Барсе».

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Отметим, что перед неудачей с каталонцами мадридцы смогли выиграть шесть матчей чемпионата, но в четырех случаях эти выигрыши были с разницей в один мяч.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «индейцы» не знают горечи поражений вот уже на протяжении семи матчей Примеры, выиграв за это время шесть раз при одном мировом исходе.

«Мальорка»

«Мальорка» с 40 набранными очками разместилась на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на комфортные десять пунктов от зоны вылета.

Островитяне вышли победителями из своих двух последних игр первенства, одолев сперва на выезде «Сельту» 1:0, а затем справившись на своем поле с «Хетафе» 3:1.

Перед этим же «киноварные» не могли победить на протяжении шести встреч чемпионата, поровну поделив в данном отрезке мировые результаты и поражения.

У «Мальорки» аж шесть фиаско в восьми последних гостевых встречах в рамках Примеры при одном ничейном исходе и выигрыше.

«Мальорка» выиграла у «Атлетико» в последних трех очных встречах, в том числе и в первом круге дома — 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.44, победа «Мальорки» — 8.50, ничья — 4.33.

Прогнозируем, что мадридский коллектив на своем поле сможет одолеть островитян, но победа вряд ли будет убедительной. В общем, ставим на выигрыш хозяев с разницей в один мяч.

Также ожидаем, что «Мальорка» сможет устоять в первом тайме, однако матч проиграет.