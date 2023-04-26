ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар» Голепад на «Открытие Арене». «Спартак» и «Краснодар» выдали самый безумный матч сезона Кайл УокерТрансферный дайджест. 18-24 апреля Френки де ЙонгДе Йонг, Мак Аллистер, Райс и еще топ-5 идеальных партнеров для Каземиро в «МЮ»
  • 23:45
    • «Аталанта» разобралась с «Ромой»
    Все новости спорта

    «Атлетико» прервет серию неудач в матчах с «Мальокой»

    «Атлетико» — «Мальорка». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 26 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Мальорку Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Мальорка»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико»
    26 апреля в Мадриде на «Эстадио Метрополитано» в рамках 31-го тура испанской Примеры «Атлетико» сыграет против «Мальорки». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Апреля 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 20:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Атлетико»

    С 65 зачетными пунктами «Атлетико» находится на третьем месте в турнирной таблице Примеры. На первые две позиции он не претендует, но в то же время и путевку в ЛЧ он упустить не должен, ведь от пятой строки оторвался на 12 пунктов.

    На выходных «матрасники» потерпели выездное поражение от лидирующей «Барселоны» со счетом 0:1. И данное фиаско стало для них первым с января. Причем тогда они также уступили 0:1 той же «Барсе».

    Коэффициенты матча Атлетико — Мальорка

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.159.50Фрибет$40
    •

    Отметим, что перед неудачей с каталонцами мадридцы смогли выиграть шесть матчей чемпионата, но в четырех случаях эти выигрыши были с разницей в один мяч.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах «индейцы» не знают горечи поражений вот уже на протяжении семи матчей Примеры, выиграв за это время шесть раз при одном мировом исходе.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 40 набранными очками разместилась на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на комфортные десять пунктов от зоны вылета.

    Островитяне вышли победителями из своих двух последних игр первенства, одолев сперва на выезде «Сельту» 1:0, а затем справившись на своем поле с «Хетафе» 3:1.

  • Взвешенный риск. Стоит ли «Барселоне» подписывать Месси?
  • Каталонский клуб может извлечь пользу из потенциального возвращения легенды «Барсы»
  • 18/04/2023

    • Перед этим же «киноварные» не могли победить на протяжении шести встреч чемпионата, поровну поделив в данном отрезке мировые результаты и поражения.

    У «Мальорки» аж шесть фиаско в восьми последних гостевых встречах в рамках Примеры при одном ничейном исходе и выигрыше.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Мальорка» выиграла у «Атлетико» в последних трех очных встречах, в том числе и в первом круге дома — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетико» — 1.44, победа «Мальорки» — 8.50, ничья — 4.33.

    Прогнозируем, что мадридский коллектив на своем поле сможет одолеть островитян, но победа вряд ли будет убедительной. В общем, ставим на выигрыш хозяев с разницей в один мяч.

    Также ожидаем, что «Мальорка» сможет устоять в первом тайме, однако матч проиграет.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Майами — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Виннипег — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рига — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кадис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.06
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Мальорка»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетико» прервет серию неудач в матчах с «Мальокой»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры