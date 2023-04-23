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    Прервет ли «Вильярреал» беспроигрышную серию «Севильи»?

    «Севилья» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, Примера, 23 апреля 2023 года

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    «Севилья» не проигрывает пять матчей кряду
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Апреля 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Севилья»

    Команда находится на скромном 13 месте в своем чемпионате. Зато от зоны вылета «Севилья» оторвалась на почтительное расстояние.

    Главной проблемой андалузцев является не самая надежная оборона. «Рохибланкос» пропустили уже 44 мяча в Примере.

    Коэффициенты матча Севилья — Вильярреал

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    В своем предыдущем поединке клуб добыл сенсационную победу, разгромив на своем поле в ответной игре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (3:0).

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    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в пять матчей кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому у него неплохие шансы на успех в грядущей встрече.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» находится на характерном для себя 6-м месте в турнирной таблице с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов. Так что в случае победы и поражения конкурента «Вильярреал» будет отставать лишь в один балл.

    А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 29 поединках игроки левантийцев отличились лишь 38 мячами.

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  • Вчера

    • В своем последнем поединке гости потерпели неожиданное поражение от «Вальядолида» (1:2) дома, хотя перед этим совершили сенсацию, когда в гостях на характере обыграли сам мадридский «Реал» (3:2).

    Это поражение прервало серию побед коллектива в три поединка кряду, так что грядущая встреча должна показать, в какой он действительно форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Севильи» оценивается в 2,74, ничья — в 3,45.

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    Хозяева выиграли два последних матча, тогда как гости свой предыдущий поединок проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет за 2,74.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,02, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Севилья» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Вильярреал» беспроигрышную серию «Севильи»?
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