«Севилья»
Команда находится на скромном 13 месте в своем чемпионате. Зато от зоны вылета «Севилья» оторвалась на почтительное расстояние.
Главной проблемой андалузцев является не самая надежная оборона. «Рохибланкос» пропустили уже 44 мяча в Примере.
Коэффициенты матча Севилья — Вильярреал
В своем предыдущем поединке клуб добыл сенсационную победу, разгромив на своем поле в ответной игре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (3:0).
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Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в пять матчей кряду во всех турнирах при трех победах, поэтому у него неплохие шансы на успех в грядущей встрече.
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» находится на характерном для себя 6-м месте в турнирной таблице с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов. Так что в случае победы и поражения конкурента «Вильярреал» будет отставать лишь в один балл.
А вот с забитыми голами у команды явно не складывается. В 29 поединках игроки левантийцев отличились лишь 38 мячами.
В своем последнем поединке гости потерпели неожиданное поражение от «Вальядолида» (1:2) дома, хотя перед этим совершили сенсацию, когда в гостях на характере обыграли сам мадридский «Реал» (3:2).
Это поражение прервало серию побед коллектива в три поединка кряду, так что грядущая встреча должна показать, в какой он действительно форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Севильи» оценивается в 2,74, ничья — в 3,45.
Хозяева выиграли два последних матча, тогда как гости свой предыдущий поединок проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет за 2,74.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,02, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.