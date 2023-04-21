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    Ферганцы оперативно разделаются с «Бухарой»

    «Бухара» — «Нефтчи» Фергана. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Узбекистана, 21 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Бухара» — «Нефтчи» Фергана
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    Улугбек Бакаев
    «Бухара» сыграет на своем поле с «Нефтчи» Фергана в рамках 7-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 16:30 мск. «Бухара» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бухара»

    Эта команда нынешний сезон начала откровенно неудачно. «Бухара» находится на предпоследнем 13 месте в чемпионате Узбекистана.

    «Бухара» крайне слабо выглядит в атаке. В 6 турах игроки команды удосужились отличиться лишь двумя забитыми мячами.

    В предыдущем туре «Бухара» вновь проиграла и вновь не забила. На выезде команда минимально уступила «Олимпику».

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    Матчи с ферганцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Бухара» выиграла четырежды.

    Правда, нынешняя диспозиция для хозяев выглядит куда сложнее, чем обычно. Однако дать бой нынешнему лидеру «Бухаре» по силам.

    «Нефтчи» Фергана

    «Нефтчи» Фергана нынешний сезон начал превосходно. Сейчас команда оккупировала 1 место в турнирной таблице.

    Ферганцы в 6 матчах добыли 4 победы при 2 ничьих. При этом игроки команды отличились уже 12 раз.

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    • В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Туроном» (1:1).

    «Нефтчи» Фергана намерен побороться за чемпионский титул. Стало быть, команда явно постарается не допустить второй потери очков подряд.

    В этой встрече гости наверняка будут активны в атаке. «Нефтчи» Фергана постарается удержаться в лидерах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.95.

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    На викторию «Бухары» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.18.

    «Нефтчи» Фергана смотрится выгоднее соперника, что и докажет с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Бухара» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Ферганцы оперативно разделаются с «Бухарой»
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