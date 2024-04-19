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    Чем закончится реванш Токова и Давлатмуродова?

    Токов — Давлатмуродов. Ставка (к. 1.87) и прогноз на ММА, АСА 174, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Токов — Давлатмуродов
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    Анатолий Токов
    В рамках турнира АСА 174 пройдет поединок Анатолия Токова и Шарафа Давлатмуродова в среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Токов — Давлатмуродов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Анатолия Токов

    Турнирное положение: Анатолий Токов является третьим номером рейтинга Bellator в среднем дивизионе. Но после слияния данной организации с PFL россиянин решил приостановить контракт и провести бой в АСА.

    Последние бои: В предыдущем поединке Токов в потерпел поражение единогласным решением судей от Джонни Эблина в бою за пояс Bellator. До противостояния с американцем он шел на серии из семи выигранных поединков кряду. Одним из поверженных соперников стал Шараф Давлатмуродов, с которым предстоит встретиться вновь.

    Состояние бойца: Анатолий в каждом поединке за исключением боя с Эблином дрался первым номером доминировал над соперниками. Он обладает внушительными навыками в стойке, но есть проблемы с защитой от тейкдаунов.

    Шараф Давлатмуродов

    Турнирное положение: Шарафа Довлатмуродова нет в рейтингах ни в Bellator, ни в АСА. Как и его соперник, россиянин решил пока что не продлевать контракт с новой объединенной организацией, а вернуться в отечественный промоушен.

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  • 16/04/2024

    • Последние бои: Шараф за 5 последних поединков потерпел лишь одно поражение. Было оно против того самого Анатолия Токова. Их первая встреча в октябре 2021 года завершилась победой бывшего претендента на титул Bellator единогласным решением судей. Последнем бою Давлатмуродов одолел по очкам Энтони Адамса в Bellator.

    Состояние бойца: Статистика говорит о том что, Шараф пребывает в неплохой форме. Однако главная его проблема это слишком редкие выступления. До боя с Адамсом россиянина не было в клетке 2 года.

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    И такие простои явно могут наложить отпечаток на результат поединка со столь опытным соперником, как Токов.

    Статистика для ставок

    • Анатолий Токов выиграл в 7 раз за последние 8 поединков

    • 4 предыдущих боя с участием Шарафа Давлатмуродова дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данной встрече Анатолий Токов, по мнению букмекеров, является явным фаворитом и на его успех можно поставить за 1.19. На победу Давлатмуродова предлагают сделать ставку за 4.40.

    Прогноз: Более лучшая актуальная форма, внушительный опыт и частые выступления делают Токова серьезным фаворитом, и этого нельзя отрицать. Анатолий хоть и испытывает некоторые проблемы в партере, но Шараф не является борцом высочайшего класса. Токов будет разбивать оппонента в стойке, и также, как и в первом бою, выиграет по очкам.

    Ставка: Победа Анатолия Токова по очкам с коэффициентом 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч Токов — Давлатмуродов с коэффициентом 1.87. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на бои. Чем закончится реванш Токова и Давлатмуродова?
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