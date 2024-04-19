В рамках турнира АСА 174 пройдет поединок Анатолия Токова и Шарафа Давлатмуродова в среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Токов — Давлатмуродов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анатолия Токов

Турнирное положение: Анатолий Токов является третьим номером рейтинга Bellator в среднем дивизионе. Но после слияния данной организации с PFL россиянин решил приостановить контракт и провести бой в АСА.

Последние бои: В предыдущем поединке Токов в потерпел поражение единогласным решением судей от Джонни Эблина в бою за пояс Bellator. До противостояния с американцем он шел на серии из семи выигранных поединков кряду. Одним из поверженных соперников стал Шараф Давлатмуродов, с которым предстоит встретиться вновь.

Состояние бойца: Анатолий в каждом поединке за исключением боя с Эблином дрался первым номером доминировал над соперниками. Он обладает внушительными навыками в стойке, но есть проблемы с защитой от тейкдаунов.

Шараф Давлатмуродов

Турнирное положение: Шарафа Довлатмуродова нет в рейтингах ни в Bellator, ни в АСА. Как и его соперник, россиянин решил пока что не продлевать контракт с новой объединенной организацией, а вернуться в отечественный промоушен.

Последние бои: Шараф за 5 последних поединков потерпел лишь одно поражение. Было оно против того самого Анатолия Токова. Их первая встреча в октябре 2021 года завершилась победой бывшего претендента на титул Bellator единогласным решением судей. Последнем бою Давлатмуродов одолел по очкам Энтони Адамса в Bellator.

Состояние бойца: Статистика говорит о том что, Шараф пребывает в неплохой форме. Однако главная его проблема это слишком редкие выступления. До боя с Адамсом россиянина не было в клетке 2 года.

И такие простои явно могут наложить отпечаток на результат поединка со столь опытным соперником, как Токов.

Статистика для ставок

Анатолий Токов выиграл в 7 раз за последние 8 поединков

4 предыдущих боя с участием Шарафа Давлатмуродова дошли до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данной встрече Анатолий Токов, по мнению букмекеров, является явным фаворитом и на его успех можно поставить за 1.19. На победу Давлатмуродова предлагают сделать ставку за 4.40.

Прогноз: Более лучшая актуальная форма, внушительный опыт и частые выступления делают Токова серьезным фаворитом, и этого нельзя отрицать. Анатолий хоть и испытывает некоторые проблемы в партере, но Шараф не является борцом высочайшего класса. Токов будет разбивать оппонента в стойке, и также, как и в первом бою, выиграет по очкам.

Ставка: Победа Анатолия Токова по очкам с коэффициентом 1.87.