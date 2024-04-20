В рамках турнира АСА 174 пройдет титульный поединок Олега Борисова и Павла Витрука в легчайшем весе. Начало — 00:10 (мск). Борисов — Витрук: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Олег Борисов

Турнирное положение: Олег Борисов является чемпионом АСА в легчайшем весе. Пояс данный боец удерживает с марта 2022 года. Но выступает он не так уж и часто и в его активе пока что только одна защита.

Последние бои: Ко второй защите титула обладатель пояса подходит на серии из пяти выигранных поединков кряду. В предыдущем поединке Борисов одолел раздельным решением судей Рустама Керимова. До этого он взял титул в бою против Магомеда Бибулатова, также выиграв у него по очкам.

Состояние бойца: На данный момент Борисову 39 лет, и возраст это единственный его минус. Для легчайшего веса 39 — это довольно много и спад может произойти в любой момент. Однако стоит отдать должное хорошей физической подготовки Олега. Может быть, у него не самое лучшее кардио в дивизионе, но его точно хватит на всю дистанцию. Да и опыт у чемпиона невероятный.

Павел Витрук

Турнирное положение: Витрук располагается на восьмой строчке в рейтинге легчайшей весовой категории АСА. Для него это будет первый титульный поединок в данной организации.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Павла 4 победы и одно поражение. К этой встрече претендент подходит после успеха единогласным решением судей в противостоянии с Важей Циптаури. Проигрывал он также по очкам летом 2022 года Клеверсону Силве.

Состояние бойца: Павел набрал очень хороший ход. Но все же у него есть проблемы с ударной мощью. Витрук не обладает нокаутирующим ударом и побеждает исключительно по очкам.

Одним из самых атлетичных бойцов дивизиона он не является. Так что в плане физической мощи претендент явно уступает чемпиону.

Статистика для ставок

5 последних боев с участием Павла Витрука дошли до судейского решения

Олег Борисов выиграл все предыдущие 5 поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии у букмекеров фаворитом идет чемпион Олег Борисов, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Витрука предлагают поставить за 2.25.

Прогноз: Ввиду отсутствия нокаутирующего удара и разнообразия приемов на земле у Павла не так уж и много шансов на успех. Он моложе чемпиона на 6 лет но возраст, это его единственное преимущество. А вот на стороне Борисова невероятный опыт, тяжелый удар и хорошая физическая форма. Поэтому обладатель пояса, вероятнее всего, проведет очередную успешную защиту.

Ставка: победа Олега Борисова за 1.60.