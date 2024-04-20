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    Очередной конфуз команды Шаронова?

    «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Енисей»
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    Роман Шаронов
    20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Енисей». Начало игры — в 07:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Апреля 2024 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 07:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабарочане все никак не покусятся на стыки. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом вылет «СКА-Хабаровску» не угрожает, да и до топ-4 далеко. Да и с атакой у команды явные проблемы: 25 мячей в 26 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда Романа Шаронова не разжилась очками. «СКА-Хабаровск» минимально уступил «канонирам».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Причем в двух последних матчах хабаровчане не забивали. Так что борьбу за повышение в классе вновь придется отложить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане имеют приличный по именам состав. Вот только что-то не ладится у Шаронова с результатами.

    Матчи против красноярцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 очных поединков хабаровчане победили в одном при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» постарается прервать серию свои неудач. Подопечные Шаронова явно дадут бой «Енисею».

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы всеми силами сражаются за выход в стыки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Енисей» на 8 очков отстает от 4 позиции. Вот только проблемы в обороне никуда не делись: 35 пропущенных мячей в 26 матчах первенства.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Андрея Тихонова победила. «Енисей» учинил разгром «Алании» (4:1).

    Причем до того команда минимально уступила махачкалинцам. Зато чуть ранее красноярцы добыли 2 яркие победы кряду.

    Вообще, «Енисей» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Тихонова отличились 14 точными выстрелами при 6 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у команды Тихонова полный ажур в плане реализации. «Енисей» забил 45 мячей в 26 поединках.

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    Да и в весеннем цикле «Енисей» заметно ожил. Вот только осенью очков уже растеряно немало, так что перспективы повыситься в классе находятся под вопросом.

    Красноярцы показывают весьма симпатичный уровень игры. Чувствуется рука Тихонова: при нем команда понеслась!

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Енисей» постарается приблизиться к группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» не выигрывает в 3 матчах кряду

    • Красноярцы атакуют лучше всех в лиге — 45 голов

    • Хабаровчане в среднем забивают почти гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.74.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее команды Шаронова, к тому же весной феноменально атакуют.

    Хабаровчане в последних матчах крепко забуксовали, да и с реализацией у них не складывается.

    Ставка: Победа «Енисея» за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Енисей» с коэффициентом 2.33. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Очередной конфуз команды Шаронова?
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