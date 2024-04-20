«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабарочане все никак не покусятся на стыки. На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом вылет «СКА-Хабаровску» не угрожает, да и до топ-4 далеко. Да и с атакой у команды явные проблемы: 25 мячей в 26 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда Романа Шаронова не разжилась очками. «СКА-Хабаровск» минимально уступил «канонирам».
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Причем в двух последних матчах хабаровчане не забивали. Так что борьбу за повышение в классе вновь придется отложить.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане имеют приличный по именам состав. Вот только что-то не ладится у Шаронова с результатами.
Матчи против красноярцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 очных поединков хабаровчане победили в одном при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» постарается прервать серию свои неудач. Подопечные Шаронова явно дадут бой «Енисею».
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы всеми силами сражаются за выход в стыки. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы первой лиги.
Причем «Енисей» на 8 очков отстает от 4 позиции. Вот только проблемы в обороне никуда не делись: 35 пропущенных мячей в 26 матчах первенства.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда Андрея Тихонова победила. «Енисей» учинил разгром «Алании» (4:1).
Причем до того команда минимально уступила махачкалинцам. Зато чуть ранее красноярцы добыли 2 яркие победы кряду.
Вообще, «Енисей» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Тихонова отличились 14 точными выстрелами при 6 пропущенных мячах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: у команды Тихонова полный ажур в плане реализации. «Енисей» забил 45 мячей в 26 поединках.
Да и в весеннем цикле «Енисей» заметно ожил. Вот только осенью очков уже растеряно немало, так что перспективы повыситься в классе находятся под вопросом.
Красноярцы показывают весьма симпатичный уровень игры. Чувствуется рука Тихонова: при нем команда понеслась!
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Енисей» постарается приблизиться к группе лидеров.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» не выигрывает в 3 матчах кряду
- Красноярцы атакуют лучше всех в лиге — 45 голов
- Хабаровчане в среднем забивают почти гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Енисей» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.07.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.11 и 1.74.
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Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее команды Шаронова, к тому же весной феноменально атакуют.
Хабаровчане в последних матчах крепко забуксовали, да и с реализацией у них не складывается.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.11