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    Сохранит ли «Лутон» шансы на прямую путевку в АПЛ?

    «Рединг» — «Лутон Таун». Ставки (к. 2.09) и прогноз на Чемпионшип 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Лутон Таун»
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    «Лутон» идет на 3-й позиции
    В матче 43-го тура Чемпионшипа Англии «Рединг» примет «Лутон Таун». Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Апреля 2023 года
    Рединг
  • Рединг
    •  Рединг 22:00 Лутон Таун Лутон Таун
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    «Рединг»

    Команда в нынешнем сезоне выступает, мягко говоря, блекло. «Рединг» находится в зоне вылета — на 22-м месте в турнирной таблице.

    Впрочем, безопасной 21-й строчке «Роялисты» проигрывают по разнице мячей. С учетом того, что до 18-й позиции лишь три очка, клуб сохраняет неплохие шансы на спасение.

    Коэффициенты матча Рединг — Лутон Таун

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  • 4.903.451.80Фрибет$40
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    В минувшем туре он не проиграл, но и не выиграл. Дома «Рединг» разошелся миром с «Бернли» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях и четырех ничьих, так что он будет аутсайдером дуэли.

    «Лутон Таун»

    Беспроигрышная серия гостей позволила им выйти на третью позицию в турнирной таблице Чемпионшипа. За семь последних матчей команда набрала 17 очков.

    «Шляпники» не проигрывают 10 матчей подряд, семь из которых закончились их победой. В апреле «Лутон Таун» провел четыре поединка, и только в одном не выиграл.

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    • С учетом того, что до второй строчки, которая дает прямую путевку в АПЛ, коллектив отстает на пять баллов за четыре игры до конца первенства, у него остаются шансы на повышение в классе.

    В последних четырех играх коллектив победил трижды, а значит находится в отличной форме и будет явным фаворитом матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лутон», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Рединга» оценивается в 4,62, ничья — в 3,46.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,09.

    Еще один вариант ставки — «Лутон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,69, ведь гости — явный фаворит, если исходить из текущей формы.

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    «Рединг» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Лутон» шансы на прямую путевку в АПЛ?
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