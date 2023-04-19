В матче 43-го тура Чемпионшипа Англии «Рединг» примет «Лутон Таун». Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Рединг» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

Команда в нынешнем сезоне выступает, мягко говоря, блекло. «Рединг» находится в зоне вылета — на 22-м месте в турнирной таблице.

Впрочем, безопасной 21-й строчке «Роялисты» проигрывают по разнице мячей. С учетом того, что до 18-й позиции лишь три очка, клуб сохраняет неплохие шансы на спасение.

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В минувшем туре он не проиграл, но и не выиграл. Дома «Рединг» разошелся миром с «Бернли» (0:0).

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В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях и четырех ничьих, так что он будет аутсайдером дуэли.

«Лутон Таун»

Беспроигрышная серия гостей позволила им выйти на третью позицию в турнирной таблице Чемпионшипа. За семь последних матчей команда набрала 17 очков.

«Шляпники» не проигрывают 10 матчей подряд, семь из которых закончились их победой. В апреле «Лутон Таун» провел четыре поединка, и только в одном не выиграл.

С учетом того, что до второй строчки, которая дает прямую путевку в АПЛ, коллектив отстает на пять баллов за четыре игры до конца первенства, у него остаются шансы на повышение в классе.

В последних четырех играх коллектив победил трижды, а значит находится в отличной форме и будет явным фаворитом матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лутон», коэффициент на победу которого равен 1,81. Успех «Рединга» оценивается в 4,62, ничья — в 3,46.

В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,09.

Еще один вариант ставки — «Лутон» выиграет 1-й тайм и матч за 2,69, ведь гости — явный фаворит, если исходить из текущей формы.