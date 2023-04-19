«Кайрат» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайрат»

«Кайрат» нынешний сезон начал не самым выгодным образом. Сейчас команда оккупировала 5 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Алмаатинцы отстают от лидера на 7 очков. Зато атакуют вполне результативно: 14 точных ударов в 6 матчах.

В своем последнем поединке «Кайрат» добыл принципиально важную победу. На выезде команда уверенно переиграла «Астану» (0:3).

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«Кайрат» традиционно сложно противостоит «Акжайыку». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Кайрат» постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Акжайык»

Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 4 место после 2 туров говорит о серьезных намерениях вернуться в элиту.

«Акжайык» в 2 матчах забил 4 мяча. При этом в свои ворота команда пропустила всего 2 раза.

В предыдущем туре «Акжайык» разжился тремя пунктами. Первая победа в первом дивизионе пришлась на выездной матч с «Экибастузом» (1:3).

«Акжайык» полгода назад уже имел опыт успешного кубкового противостояния с «Кайратом». Тогда команда в концовке вырвала победу у алмаатинцев (1:2).

Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Да и мотивация оказать достойное сопротивление полпреду элиты у команды имеется.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.66.

На викторию «Акжайыка» дают — 4.54, ничья оценена — в 4.03.

«Кайрат» явно постарается отомстить сопернику за пощечину в Кубке полугодичной давности.

Наш прогноз — Победа «Кайрата» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.