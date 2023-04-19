ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи» Маурицио Сарри«Орлята» оперились. Как Сарри возвращает «Лацио» в Лигу чемпионов Лионель МессиТрансферный дайджест. 11-17 апреля
  • 00:13
    • «Ливерпуль» разгромил «Лидс», у Салаха — дубль
    Все новости спорта

    «Кайрат» начинает и выигрывает!

    «Кайрат» — «Акжайык». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок Казахстана, 19 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кайрат» — «Акжайык»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кайрат»
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Акжайыком» в рамках 1/8 финала Кубка Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Кайрат 13:00 Ордабасы Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кайрат»

    «Кайрат» нынешний сезон начал не самым выгодным образом. Сейчас команда оккупировала 5 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

    Алмаатинцы отстают от лидера на 7 очков. Зато атакуют вполне результативно: 14 точных ударов в 6 матчах.

    В своем последнем поединке «Кайрат» добыл принципиально важную победу. На выезде команда уверенно переиграла «Астану» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Кайрат» традиционно сложно противостоит «Акжайыку». Из 5 последних очных встреч команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Кайрат» постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Акжайык»

    Эта команда нынешний сезон начала довольно прилично. Нынешнее 4 место после 2 туров говорит о серьезных намерениях вернуться в элиту.

    «Акжайык» в 2 матчах забил 4 мяча. При этом в свои ворота команда пропустила всего 2 раза.

  • Трансферный дайджест. 11-17 апреля
  • «Реалу» нужен нигериец из «Вильярреала», Гюндоган бросит «Ман Сити» ради «Барсы», а «Бавария» решила избавиться от бунтаря Мане
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Акжайык» разжился тремя пунктами. Первая победа в первом дивизионе пришлась на выездной матч с «Экибастузом» (1:3).

    «Акжайык» полгода назад уже имел опыт успешного кубкового противостояния с «Кайратом». Тогда команда в концовке вырвала победу у алмаатинцев (1:2).

    Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах. Да и мотивация оказать достойное сопротивление полпреду элиты у команды имеется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кайрата» предлагают — 1.66.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Акжайыка» дают — 4.54, ничья оценена — в 4.03.

    «Кайрат» явно постарается отомстить сопернику за пощечину в Кубке полугодичной давности.

    Наш прогноз — Победа «Кайрата» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сандерленд — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кайрат» — «Акжайык»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. «Кайрат» начинает и выигрывает!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры