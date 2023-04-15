«Наполи» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Неаполитанцы мчатся к скудетто, и их уже не остановить. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 16 (!) очков.

К тому же оборона команды действует, словно швейцарские часы. В 29 встречах «Наполи» пропустил лишь 21 мяч.

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На этой неделе «адзурри» проиграли на выезде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1), поэтому перед ответной игрой на следующей неделе им понадобятся свежие силы.

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Это поражение для коллектива стало вторым в трех последних поединках во всех турнирах, но оба ему нанесли как раз «россонери», так что его форма на самом деле неплоха.

«Верона»

Команда сражается за выживание в Серии А. «Мастифы» ныне находятся на 18-м месте, отставая от спасительной 17-й позиции на четыре очка.

А вот с атакой у команды явно не складывается. В 29 поединках «Верона» забила всего лишь 24 мяча.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Верона» на своем поле смогла переиграть «Сассуоло» (2:1).

Эта победа прервала серию из шести поединков без успеха при четырех поражений и двух ничьих, а значит, возможно, начинает выходить из кризиса.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,50. Успех «Вероны» оценивается в 7,22, ничья — в 4,29.

В четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,99.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,16, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.